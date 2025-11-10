Slušaj vest

U filmu "Hajduk u Beogradu", koji će sutra premijerno biti prikazan u Beogradu, debitantsku ulogu ostvaruje Vera Ćetković, koja tumači lik Roberte. Tinejdžerka dolazi iz poznate umetničke porodice i ćerka je glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića.

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Film "Hajduk u Beogradu" donosi novu generaciju mladih talenata, a Verin nastup već privlači pažnju javnosti. Sloboda je otkriva da je bila protiv da se Vera pojavi u filmu.

Vera kao Roberta Foto: Nemanja Miščević/promo

- Lagala bih da kažem nemam tremu. Fokus je na Veri jer je njoj prvi put. Zaboravila sam da je Vojinu i meni premijera. Nisam bila presrećna da uđe u svet filma. Gluma je najlepši posao na svetu i veoma lako može da ti se dopadne. Videćemo šta će dalje biti - rekla je glumica i nastavila:

Vera Ćetković kao Roberta Foto: YouTube/ MCF MegaComFilm

- Vi ćete svakako shvatiti ko kako želi, ali bilo je ovako. Vera je čitala knjigu Gradimira Stojkovića, jer je bila lektira. Rekla sam joj upravo se snima film "Hajduk u Beogradu" i ona mi je saoptila da želi da ode na kasting i probno snimanje. Pitala sam reditelja i on je poslao nekoliko scena. Posle me je zvao da kaže da je Vera dobila ulogu Roberte. Rekla sam mu to ne dolazi u obzir i ne može da bude u filmu. Mislila sam da će da je odbiju. Poslaće snimak i neće biti ništa. Reditelj je rekao da ja saopštim ćerki da ne igra u filmu, a dobila je ulogu. I doveo me u poziciju gde ja nisam mogla stvarno da to svom detetu uradim...

Sloboda Mićalović, pres Hajduk u Beogradu Foto: Milos Tesic/ATAImages

Glumica je otkriva da joj je najvažnije bilo da uživa na snimanju i da stenke nove prijatelje.

- Uživala je sa ekipom, pronašla je nove drugare i tu se moja ambicija završava. Ona zaista ima petnaest godina, mlada je i ne znam da li je to u interesuje i najbolje da s njom pričate o tome kad se ukaže prilika, da ne bih sada bila njen PR... Njena uloga je baš kompleksna. Ako vi kažete da je dobra, ja sam presrećna.

Reditelj Milan Todorović i Sloboda Mićanović Foto: Milos Tesic/ATAImages

I reditelj Milan Todorović se prisetio rada s Verom.

- Vera je bila fenomenla. Videli ste u filmu kad svi idu na koncert Bajagdu. Sjajno je reagovala na indikacije. Igrala je poglešno tu svoju scenu jer nije znala ni ko su Kristal i Aleksis i da nema pojma šta je "Dinastija". Prvi sledeći dubl je bio potpuno tačan - prisetio je Todorović.

U filmu i Vojin Ćetković ima malu i efektnu ulogu.

Pogledajte video: Sloboda Mićalović o ćerki Veri i njenom debiju kao glumice