Slušaj vest

U toku je snimanje igranog filma i TV serije "Linija", novog ostvarenja u režiji prof. Dragoljuba Dragana Elčića, koji prikazom lika i dela čuvenog hirurga dr Miodraga Lazića donosi potresnu, istinitu i duboko ljudsku priču o požrtvovanosti, humanosti i snazi duha u najtežim trenucima rata.

Nakon snimanja na brojnim lokacijama u Srbiji i Republici Srpskoj, ekipa se trenutno nalazi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Čuveni lekar Miodrag Lazić Foto: Printscreen

Film je inspirisan motivima iz knjige "Dnevnik ratnog hirurga" dr Miodraga Lazića - lekara, humaniste i dobrovoljca iz Niša, koji je 1992. godine, napustivši komfor civilnog života, otišao u ratnu bolnicu "Žica" na sarajevskom ratištu. Po njegovom dolasku smrtnost među ranjenicima smanjena je za čak 90 odsto, a on je izveo više od 3.600 hirurških zahvata pod nemogućim uslovima, često i sam povređen, i pomagao svima, bez obzira na veru i narodnost. Njegov lik u filmu tumači Aleksandar Lazić, a uz njega igraju Dragan Petrović Pele, Radoš Bajić, Nenad Okanović, Aleksandra Belošević, Nataša Miovčić i drugi.

Snimanje se u narednom periodu nastavlja u Sarajevu, dok se premijera filma očekuje u septembru naredne godine.

- "Linija" je po svojoj formi i žanru biografska, antiratna drama koja, osim prikaza strahota rata, donosi i tople, ljudske i tragikomične momente ispunjene specifičnim sarajevskim duhom. Kroz ljubavne priče, bliskost i svakodnevne borbe lekara i medicinskih sestara, ovaj film slavi čovekoljublje i nepokolebljivost - navodi autor.

U projektu učestvuje preko 80 glumaca iz Srbije, Republike Srpske, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, kao i više od 2.000 statista.

1/10 Vidi galeriju Film Linija Foto: Ustupljena fotografija

Film je jedan od najkompleksnijih projekata domaće kinematografije - sniman je na više od 30 lokacija, uz korišćenje ratne tehnike, vojne i policijske logistike, s ciljem da se verno prikaže jedno od najtežih poglavlja naše novije istorije.

Projekat realizuje RAMONDA PRODUCTION u koprodukciji s kućama Film Plus Pictures, Prvi kadar, ANTS Production i Vojnofilmskim centrom "Zastava film" i uz podršku Filmskog centra Srbije.

Radoš Bajić na snimanju novog filma Linija Foto: Contrast Studios

Bajić u efektnoj epizodi: Verujem da će nastati izuzetan film

Radoš Bajić je pre nekoliko meseci svoje scene snimio u Sarajevu.

- Prihvatio sam da u filmu "Linija", koji režira kolega Dragan Elčić, odigram jednu efektnu epizodnu ulogu. Pored toga što se radi o odličnom scenariju autora Željka Pržulja i reditelja Elčića, iz kojeg će, verujem, nastati izuzetan film u produkciji "Ramonda filma", koji govori o tragici jednog vremena i strašnom ratu u Bosni devedesetih, ovaj angažman sam prihvatio i zbog mogućnosti da posle toliko godina obiđem Sarajevo i posetim grob velikana filma, Džona Forda jugoslovenske kinematografije, kako su s pravom zvali Hajrudina Šibu Krvavca - rekao je Bajić za Kurir.

Pogledajte video: Radoš Bajić o Bogdanu Dikliću