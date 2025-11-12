"Izgubio je glas, sedeo u fotelji" Čuveni Dragojlo godinama je krio da se bori sa opakom bolešću: Uveravao me je da je sve u redu...
Glumac Mirko Babić preminuo je na današnji dan 2020. godine, nakon duge i teške bolesti. Široj publici bio je poznat po ulozi Dragojla u seriji "Selo gori, a baba se češlja" Radoša Bajića, a u svojoj bogatoj karijeri ostvario je mnoštvo zapaženih uloga.
Dramski umetnik i prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpskog teatra godinama se borio sa karcinomom grla.
- Primetio sam izvesne promene i o tome razgovarao sa njim i njegovom ćerkom Tamarom. Uveravao me je da se redovno kontroliše i da je sve u redu. Vest o njegovoj bolesti me je uzdrmala. Mirko mi je više od kolege - mi smo kao braća. Još od filma 'Na putu za Katangu', čiji sam scenarista a koji je režirao Živojin Pavlović, Mirko je igrao gotovo u svakom mom projektu. To je veliki čovek čija dobrota i odanost prevazilaze kosmičke granice. Pošto ga odlično znam - siguran sam da će pobediti bolest i da će kao Dragojlo nastaviti da pleni srca i duše gledalaca. Nemojte da se ljutite - ali, ne pada mi na pamet da ga menjam - čekam mog Dragojla ispred kamere - govorio je Radoš Bajić kada je saznao za Mirkovu bolest.
Nedugo pre nego što je teška bolest uzela maha, popularni glumac je otišao u penziju, a o tom susretu je govorio njegov kolega Feđa Stojanović.
- Mirko i ja smo klasići, bili smo zajedno kod Milenka Maričića u klasi, on je došao iz Kragujevca, bio je prostodušan, jednostavan i srdačan čovek. Ostalo mi je u sećanju, kad smo diplomirali svi smo bili pozvani u neka elitna pozorišta i Mirko je bio pozvan u Atelje 212. Međutim, on je to odbio i rekao ne, ja se vraćam u svoj Kragujevac. Mi smo svi bili u čudu, a on je poručio, kad ja budem igrao kralja Lira vi ćete da nosite tacne i to se stvarno i dešavalo u početku - kroz setu i osmeh se prisetio Feđa za Blic.
On je onda opisao i uz kakvu lavinu emocija je Babić ispraćen u penziju u njegovom matičnom pozorištu:
- Tada je već bio izgubio glas, sedeo je na pozorinici u nekoj fotelji, a Aljoša i ja smo došli da mu odamo počast kao klasići. To je bilo tako toplo i bolno veče. On se samo smejao, nije mogao glas da pusti na žalost, ali je sijao pozitivnom energijom. Skoro smo gostovali u Kragujevcu i baš sam mu poslao poruku da sam došao u njegov rodni grad, a on mi se zahvalio. O njemu imam samo pozitivna sećanja, on je bio čovek koji je jednostavan, što je danas retko sresti - čoveka za koga znate šta misli i znate da je dobronameran - objasnio je.
Ko je bio Mirko Babić?
Mirko Babić je rođen u Kragujevcu, 14. marta 1948 godine. Sa diplomom beogradske Akademije za pozorište 1973. godine, umesto prestoničkih scena, izabrao onu sa koje su i pre njega u svet teatra uplovili najveći jugoslovenski glumci.
Nosilac je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima je i statueta „Joakim Vujić“, koju Knjaževsko-srpski teatar dodeljuje za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti.
Ostvario je u svojoj bogatoj karijeri više od 100 pozorišnih uloga, uglavnom na matičnoj sceni, kao i u Beogradskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, Narodnom pozorištu u Beogradu, Narodnom pozorištu u Nišu...
"Odigrao sam, šta sam odigrao! U pozorištu, na filmu i televiziji. Poprilično sam zadovoljan. Imam dve ćerke. Poprilično sam zadovoljan. To sam ja!“, rekao je Babić kada se penzionisao.
Ostvario je i brojne uloge pred kamerama, a poslednja je bila u seriji Radoša Bajića "Ravna Gora". Tu su i rola u ostvarenjima "Moj rođak sa sela", "Kraj dinastije Obrenović", "Dr", "Gore dole", "Karađorđe i pozorište" i mnoge druge.
Srpska pravoslavna crkva ga je 2013. odlikovala Ordenom Svetog Save drugog reda.
