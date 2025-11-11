Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Narodni muzej Srbije pruža posetiocima jedinstvenu priliku da se susretnu s Miroslavljevim jevanđeljem, najstarijim sačuvanim srpskim iluminiranim ćiriličnim rukopisom.

Rajske ptice, logo Narodnog muzej Miroslavljevo jevanđelje
Foto: Narodni muzej Beograd

Ovaj dragoceni spomenik srpske i svetske kulturne baštine je dostupan od utorka, 11. novembra, do nedelje, 16. novembra 2025. godine. Tokom šest dana, posetioci će, uz stalnu postavku i redovne programe Narodnog muzeja, imati priliku da prisustvuju posebnim pratećim programima posvećenim Miroslavljevom jevanđelju. Stručna vođenja o Miroslavljevom jevanđelju su svaki danom u 13 časova, osim u subotu, kad se u 16 časova održava razgovor "Iluminirani rukopisi s prof. dr Zoranom Rakićem", dok su vođenja za decu "Slova i životinje iz Miroslavljevog jevanđelja" u četvrtak i subotu od 15 sati.

Inicijal Miroslavljevo jevanđelje
Foto: Narodni muzej Beograd

Miroslavljevo jevanđelje sastoji se od 181 lista, a poručio ga je humski knez Miroslav, stariji brat velikog župana Stefana Nemanje.

Kako je sačuvana od osvajača


Čuvano je u Hilandaru, gde su je srpski monasi preneli pred Osmanskom najezdom i potom predali kralju Aleksandru Obrenoviću krajem 19. veka kada je posetio svetu srpsku lavru i prvi put je odneo u Beogradu. Tokom Prvog svetskog rata prošla je put preko Albanije, Krfa, Solunskog fronta, do ponovnog povratka u oslobođeni Beograd, a tokom Drugog svetskog rata skrivana u sefu Narodne banke u Užicu i ispod oltara manastira Rača.

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU ČUVA BLAGO SRBIJE: Od Miroslavljevog jevanđelja do Paje Jovanovića, ali to nije sve FOTO Foto: Beograd.rs

Ukrašena zlatom i minijaturama smatra se ne samo remek-delom srednjovekovne umetnosti, već i simbolom srpske pismenosti, kulturnog identiteta i državnosti.

Ovo je retka i dragocena prilika za sve posetioce da se susretnu sa jednim od najznačajnijih spomenika srpske i svetske kulturne baštine.

Ulaz je danas slobodan, kao i svake nedelje.

