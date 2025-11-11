

Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Završio je Fakultet političkih nauka, a početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik Studentskog radija Indeks 202. Na Radio Beogradu je od 1985. godine, kada je postao urednik i voditelj emisije "Prodor", a kasnije i emisije "To je samo rokenrol". Objavio je osam knjiga poezije i dve knjige eseja. Njegovu prvu knjigu recenzent akademik Matija Bećković definisao je kao "lirsku autobiografiju Radomana Kanjevca, čiji stihovi sami sebe preporučuju", naglasivši da se "upisuje u ovu knjigu kao njen prvi prenumerant". Književni kritičar, profesor dr Aleksandar Jerkov zapisao je da je "Kanjevčeva poezija gotovo lagana, neprimetna, ćarlija kao dah vetra, u kojoj slike, čak i kad sežu za nekom tamnom, dalekom pozadinom, uvek deluju pitomo, blisko, drago, kao jedna laka stvar koju pesnik hoće da nam saopšti".