Pesnik i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac preminuo je u 66. godini, javio je RTS.

Foto: Printksin


Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Završio je Fakultet političkih nauka, a početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik Studentskog radija Indeks 202. Na Radio Beogradu je od 1985. godine, kada je postao urednik i voditelj emisije "Prodor", a kasnije i emisije "To je samo rokenrol". Objavio je osam knjiga poezije i dve knjige eseja. Njegovu prvu knjigu recenzent akademik Matija Bećković definisao je kao "lirsku autobiografiju Radomana Kanjevca, čiji stihovi sami sebe preporučuju", naglasivši da se "upisuje u ovu knjigu kao njen prvi prenumerant". Književni kritičar, profesor dr Aleksandar Jerkov zapisao je da je "Kanjevčeva poezija gotovo lagana, neprimetna, ćarlija kao dah vetra, u kojoj slike, čak i kad sežu za nekom tamnom, dalekom pozadinom, uvek deluju pitomo, blisko, drago, kao jedna laka stvar koju pesnik hoće da nam saopšti".

Foto: Zorana Jevtić


Radoman Kanjevac je bio više od novinara, pisca ili kulturnog radnika. Svedočio je jednom vremenu i svojim znanjem od njega pravio bolju svakodnevicu. Ostaće upamćen kao autor mnogih stihova za grupu Galija.

- Jedan deo života smo zajedno disali, voleli, stvarali u zajedničkom malom iznajmljenom stanu u Dušanovoj ulici. Zauvek ćeš živeti kroz svoje pesme. Putuj, prijatelju, večiti moj mali dečače sa zvezdama u očima. Putuj s anđelima - poručuje Nenad Neša Milosavljević za RTS.

Foto: Vladimir Šporčić


U prestižnoj antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića "Pesme bratstva, detinjstva i potomstva", Kanjevčev potpis stoji iza 12 pesama. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Njegov glas i stvaralaštvo ostaju upisani u istoriju Radio Beograda i u sećanje svih koji su ga slušali.

