"Jedan deo života smo zajedno disali, voleli i stvarali u zajedničkom malom iznajmljenom stanu" Neša Galija o preranom odlasku Radomana Kanjevca
Pesnik i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac preminuo je u 66. godini, javio je RTS.
Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Završio je Fakultet političkih nauka, a početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik Studentskog radija Indeks 202. Na Radio Beogradu je od 1985. godine, kada je postao urednik i voditelj emisije "Prodor", a kasnije i emisije "To je samo rokenrol". Objavio je osam knjiga poezije i dve knjige eseja. Njegovu prvu knjigu recenzent akademik Matija Bećković definisao je kao "lirsku autobiografiju Radomana Kanjevca, čiji stihovi sami sebe preporučuju", naglasivši da se "upisuje u ovu knjigu kao njen prvi prenumerant". Književni kritičar, profesor dr Aleksandar Jerkov zapisao je da je "Kanjevčeva poezija gotovo lagana, neprimetna, ćarlija kao dah vetra, u kojoj slike, čak i kad sežu za nekom tamnom, dalekom pozadinom, uvek deluju pitomo, blisko, drago, kao jedna laka stvar koju pesnik hoće da nam saopšti".
Radoman Kanjevac je bio više od novinara, pisca ili kulturnog radnika. Svedočio je jednom vremenu i svojim znanjem od njega pravio bolju svakodnevicu. Ostaće upamćen kao autor mnogih stihova za grupu Galija.
- Jedan deo života smo zajedno disali, voleli, stvarali u zajedničkom malom iznajmljenom stanu u Dušanovoj ulici. Zauvek ćeš živeti kroz svoje pesme. Putuj, prijatelju, večiti moj mali dečače sa zvezdama u očima. Putuj s anđelima - poručuje Nenad Neša Milosavljević za RTS.
U prestižnoj antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića "Pesme bratstva, detinjstva i potomstva", Kanjevčev potpis stoji iza 12 pesama. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Njegov glas i stvaralaštvo ostaju upisani u istoriju Radio Beograda i u sećanje svih koji su ga slušali.