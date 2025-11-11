Slušaj vest

U filmu "Hajduk u Beogradu", koji sutra stiže u bioskope širom Srbije, debitantsku ulogu ostvarila je Vera Ćetković, koja tumači lik Roberte. Tinejdžerka iz Beograda dolazi iz poznate umetničke porodice i ćerka je glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Ostvarenje reditelja Milana Todorovića, nastalo prema istoimenom romanu Gradimira Stojkovića, donosi u domaći film novu generaciju mladih talenata, a Verin nastup već privlači pažnju javnosti. Sloboda je, odgovarajući na pitanje novinara Kurira o angažmanu naslednice na ovom projektu, otkrila da je bila protiv da se njena kći pojavi u filmu.

1/5 Vidi galeriju Vera Ćetković Foto: Nemanja Miščević/promo, YouTube/ MCF MegaComFilm



- Lagala bih da kažem nemam tremu. Fokus je na Veri. Zaboravila sam da je Vojinu i meni premijera. Nisam bila presrećna da uđe u svet filma. Gluma je najlepši posao na svetu i veoma lako može da ti se dopadne. Videćemo šta će dalje biti - rekla je glumica na konferenciji za medije i nastavila:

- Vi ćete svakako shvatiti ko kako želi, ali bilo je ovako. Vera je čitala knjigu Gradimira Stojkovića, jer je bila lektira. Rekla sam joj da se upravo snima film "Hajduk u Beogradu" i ona mi je saopštila da želi da ode na kasting i probno snimanje. Pitala sam reditelja i on je poslao nekoliko scena. Posle me je zvao da kaže da je Vera dobila ulogu Roberte. Rekla sam mu da to ne dolazi u obzir i da ona ne može da bude u filmu. Mislila sam da će da je odbiju. Poslaće snimak i neće biti ništa. Reditelj je rekao da ja saopštim ćerki da ne igra u filmu, a dobila je ulogu. I doveo me u poziciju gde ja nisam mogla stvarno da to svom detetu uradim...

Sloboda Mićalović o ćerki Veri i njenom debiju kao glumice Izvor: Kurir



Glumica je otkrila da joj je najvažnije bilo da Vera uživa na snimanju i stekne nove prijatelje.

- Uživala je sa ekipom, pronašla je nove drugare i tu se moja ambicija završava. Ona zaista ima petnaest godina, mlada je i ne znam da li je to u interesuje i najbolje da s njom pričate o tome kad se ukaže prilika, da ne bih sad bila njen PR... Njena uloga je baš kompleksna. Ako vi kažete da je dobra, ja sam presrećna.

Foto: Petar Aleksić



I reditelj Milan Todorović se prisetio rada s Verom.

- Vera je bila fenomenalna. Videli ste u filmu kad svi idu na Bajagin koncert. Sjajno je reagovala na indikacije. Igrala je pogrešno tu svoju scenu jer nije znala ni ko su Kristal i Aleksis i nije imala pojma šta je "Dinastija". Prvi sledeći dubl je bio potpuno tačan - prisetio je Todorović.

Foto: Nemanja Miščević



U filmu igra i Vojin Ćetković, a Sloboda se osvrnula i na svoju ulogu majke glavnog lika Hajduka:

- Posetio me je na "Lajanje na zvezde". Mislim da će i "Hajduk" puno da se gleda u bioskopima i reprizira na televiziji. Ogromno je zadovoljstvo što su Milan i čitava ekipa uspeli da ekranizuju, rekla bih, svima nama omiljeno delo. Kad je reditelj rekao da bi voleo da igram Hajdukovu mamu, zaista sam bila počastvovana da budem deo ove priče.

Vojin Ćetković u filmu Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miscevic



Ostvarenje "Hajduk u Beogradu" prva je filmska ekranizacija kultnog romana Gradimira Stojkovića, koji je, otkad je objavljen 1985. godine, obeležio srećnu mladost mnogim generacijama. Priča prati dečaka Gligorija Pecikozu Hajduka, koji se iz manjeg mesta, zajedno sa svojim roditeljima, doseljava u Beograd, i pred njim su izazovi uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.