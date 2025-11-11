Slušaj vest

U nekadašnjem Domu sindikata u Beogradu, danas MTS dvorani, održava se večeras premijera dugoočekivanog filma "Hajduk u Beogradu", prve ekranizacije kultnog romana Gradimira Stojkovića, koji je već gotovo četiri decenije omiljeno štivo brojnih generacija. Crvenim tepihom su prošetale brojne javne ličnosti, glumci, umetnici i ljubitelji domaće kinematografije, dajući ovom događaju posebnu notu svečanosti i nostalgije.

Lik Gligorija Pecikoze Hajduka, čuvenog knjiškog junaka, kao i njegovu družinu iz VIII 5, sada je oživeo novi naraštaj mladih glumaca, koji su kroz film dočarali vreme i duh kada su ovi likovi nastali.

Pogledajte u galeriji fotografije sa crvenog tepiha povodom premijere filma:

1/17 Vidi galeriju Premijera filma Hajduk u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

Roman "Hajduk u Beogradu", objavljen davne 1985. godine, i danas je jedno od najčitanijih dela domaće književnosti za mlade. Priča o dečaku koji se, zajedno sa roditeljima, iz manjeg mesta doseljava u prestonicu i pokušava da pronađe svoje mesto u novom okruženju, zadržala je autentičnost i toplinu. U tom procesu sazrevanja, Hajduk prolazi kroz iskušenja, prijateljstva, prve ljubavi i otkrivanja sveta odraslih, a upravo ljubav postaje sila koja sve menja i pokreće.

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Odvažnog Gligorija Pecikozu Hajduka tumači mladi glumac Todor Jovanović, koji je, kako ističe, ulozi pristupio s velikom odgovornošću i željom da što vernije prenese duh vremena i slojevitost junaka.

Pored njega, u filmu igraju i Sofia Trifunović kao Hajdukova prijateljica i prva ljubav Vesna, Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja, te mnogi drugi mladi glumci.

Od renomiranih imena, tu su Sloboda Mićalović i Dragan Mićanović kao Hajdukovi roditelji, Ana Lečić kao razredna VIII 5, dok se u drugim ulogama pojavljuju Srđan Timarov, Nikola Kojo, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi. U trejleru se može primetiti i posebno gostovanje muzičke zvezde Mihajla Veruovića Vojaža, koji filmu donosi savremeni ritam i duh mladosti.

Dosta pažnje privukla je Slobodina ćerka Vera Ćetković, koja ima ulogu u filmu. Ona je otkrila kako se snašla na setu, ali i od koga je imala najveću podršku.

Vera Ćetković na premijeri filma Hajduk u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

- Bilo je nestvarno i nezaboravno iskustvo. Nisam još uvek sigurna u to da li ću se baviti glumom. Bilo je malo teže na setu, ali snašli smo se uz pomoć kolega. Imam tremu, ali sam sigurna i nadam se da će se svima svideti. Svi su došli da nas podrže, mama i tetke, izjavila je Vera okupljenim predstavnicima medija.

U filmu pojavljuje i zvezda muzičke scene Mihajlo Veruović Vojaž ali Neno Belan, Žika iz grupe Zana, Neno Belan i Kiki iz Pilota.

Foto: Kurir

Reditelj Milan Todorović rekao je da je sav snimljeni materijal fenomenalan upravo zahvaljujući ljudima koji sede pored njega, kao i ostataku glumačke ekipe i onima iza kamera.

"Nadam se da smo uspeli da dočaramo taj period osamdesetih, a pre svega da prenesemo duh knjige Gradimira Stojkovića, koji nažalost nije više sa nama. Film je posvećen njemu."

Foto: RTS Printscreen

Nakon beogradske premijere 11. novembra, uslediće premijera u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu.

