Za svakog po nešto

Festival autorskog filma (21-28. novembar) donosi pažljivo birani program domaćih autorskih ostvarenja koja će biti prikazana u okviru Glavnog i Takmičarskog programa. Ove godine 31. FAF posebnu pažnju posvećuje domaćim ostvarenjima, ističući snagu, raznovrsnost i autentičnost savremenog autorskog izraza na domaćoj sceni.



Domaći autori i autorke poslednjih godina sve snažnije osvajaju svetske festivalske selekcije i privlače međunarodnu pažnju, a ovogodišnji program FAF donosi filmove koji u fokus stavljaju lične priče, preispitivanje identiteta, složene porodične odnose i društvene okolnosti koje oblikuju život na ovim prostorima.

Kadar iz filma Kako je ovde tako zeleno Foto: FAF promo



Festival se u petak, 21. novembra, u 19 časova u Velikoj sali MTS dvorane otvara premijerom filma "Kako je ovde tako zeleno?" reditelja Nikole Ležaića, koji se posle skoro 15 godina vraća na filmsku scenu, nakon kultnog ostvarenja "Tilva Roš". Ležaićevo novo ostvarenje već je prepoznato u regionu, ostvarilo je značajna priznanja na festivalima u Puli i Herceg Novom.

Osvajač nagrade Srce Sarajeva za najbolji film na ovogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu, kao i dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, film "Vetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića premijerno stiže na FAF u sredu, 26. novembra, u 19 časova u sali 1 MTS dvorane.

Kadar iz filma Vetre, pričaj sa mnom Foto: Promo

Jedan od najiščekivanijih domaćih naslova godine, "Jugo florida" reditelja Vladimira Tagića, imaće čast da zatvori 31. Festival autorskog filma - u petak, 28. novembra, u 19 časova.

Dane Komljen, dobro poznat publici FAF, na festival dolazi sa svojim novim ostvarenjem "Linije želje", a tu su i "Mačji krik", rađen po poslednjem scenariju Gorana Paskaljevića, u režiji Sanje Živković, i novo ostvarenje rediteljke Ivane Mladenović, film "Sorella di Clausura".