Ideja Fondacije Mozzart je da ovu sjajnu predstavu ponudimo ljudima koji možda ne bi mogli da je pogledaju, ali i da spojimo dobro pozorište i dobar način da se pomogne nekome

Foto: Touch N Touch

Prostor između onoga što izgovorimo i prećutimo je jedan od najusamljenijih teritorija na svetu. Baš tu, na ivici mora i jednog udaljenog norveškog ostrva, rodila se drama Zagonetne varijacije Erika Emanuela Šmita, koja istražuje kako se ljubav menja, kako istina boli i da li ikada prestajemo da volimo. Pred beogradskom publikom, predstava u režiji Janka Cekića zaživela je snažno i emotivno, a sada kroz humanitarni pozorišni karavan, uz podršku Fondacije Mozzart, nastavlja put po Srbiji i na svakoj sceni pronalazi novu varijaciju svoje zagonetke.

Šmitova drama, nežna i oštra istovremeno, postavlja pitanje možemo li voleti i biti potpuno iskreni, kroz intiman dijalog dvojice likova koje tumače sjajni Janko Cekić i Goran Šušljik.

„Za godinu dana odigrali smo skoro 40 puta tu predstavu, dobili smo i nagrade – Goran za najboljeg glumca na festivalu u Zaječaru, a predstava je bila najbolja po oceni publike. Dva puta smo igrali na sceni Fondacije Mozzart i to je bilo veoma lepo iskustvo. Potom se rodila ideja o karavanu koji je počeo u pozorištu Jazavac u Banjoj Luci, a sada ćemo gostovati u Požegi 12. novembra, Bajinoj Bašti 23. novembra i Ćupriji 8. decembra”, najavio je Cekić.

Foto: Touch N Touch

Zagonetne varijacije nisu priča o odgovoru, već o pitanju koje vredi postavljati iznova. Zato karavan putuje dalje. Jer je svaka scena – novo zagonetno ostrvo.

„Pokušavamo da odemo u mesta gde ne bismo uspeli, ideja Fondacije je da ovu predstavu i neke druge ponude ljudima koji možda ne bi mogli da je pogledaju. Suština je da spojimo dobro pozorište i dobar način da se pomogne nekome”, naglasio je Šušljik.

Foto: Touch N Touch

Ovo je komad o tišini između rečenica. O onome što ne izgovorimo, a najviše govori o nama. Goran Šušljik i Janko Cekić — dva glumačka pogleda, dve generacije, dva načina da se razume ljubav. Ovaj uzbudljiv dijalog se prepliće u jednoj od najintimnijih drama savremenog pozorišta, a ceo intervju o predstavi koja osvaja publiku širom zemlje možete pogledati na Youtube kanalu Fondacije Mozzart.

Foto: Touch N Touch

KVARTET, PA DVE PREDSTAVE

Bogat program u teatru humanosti na uglu Dušanove i Knićaninove nastavlja se i u novembru — već u četvrtak na scenu izlazi kvartet Rošer, a publiku potom očekuju dve sjajne komedije – Sve za tebe ljubavi (Mina Lazarević, Pavle Pekić i Srđan Ivanović) i Neprijateljice (Milena Pavlović, Ljubinka Klarić i Nada Macanković). Sve informacije o preuzimanju ulaznica i humanitarnim SMS porukama dostupne su na Instagram profilu Fondacije Mozzart.