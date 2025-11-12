Ministar kulture Nikola Selaković u poseti Zrenjaninu

Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković tokom radne posete Zrenjaninu – Prestonici kulture Srbije u 2025. godini, razgovarao je sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim saradnicima o dinamici realizacije infrastrukturnih projekata i programskih sadržaja koje je grad preuzeo u okviru titule Prestonica kulture i posetio radove na projektima Narodnog pozorišta i kuće Slavka Županskog.

Ministar Selaković je istakao da su pred nama dani u kojima će biti sve više aktivnosti na građevinsko-zanatskom planu ali i predstavljanja ozbiljnih i bogatih programskih sadržaja na kojima su radnici u kulturi grada Zrenjanina radili u prethodnom periodu.

„Moram da priznam da nije bilo jednostavno, nije bilo lako. Ovaj projekat je imao ozbiljne probleme od samog početka, ali mogu da kažem, na osnovu sastanka koji smo danas imali i svega o čemu smo razgovarali, da smo prošli kroz najveće izazove i najteže probleme i da očekujemo mnogo više aktivnosti u narednom periodu“, rekao je ministar kulture.

Selaković je podsetio da su najvažniji projekti u Zrenjaninu rekonstrukcija Narodnog pozorišta, radovi na gradskom Kulturnom centru i muzeju, kao i uređenje nekadašnje zgrade Zadružne banke i depandansa muzeja, odnosno kuće dr Slavka Županskog.

„Očekujemo u narednih nedelju dana otvaranje prve izložbe posvećene Dragiši Brašovanu, jednom od najvećih arhitekata naše moderne, jednom od najvećih srpskih i jugoslovenskih arhitekata međuratne i posleratne epohe. Pred nama su dani u kojima će sve više biti ne samo aktivnosti na građevinsko-zanatskom planu, već i predstavljanja ozbiljnih i bogatih programskih sadržaja na kojima su radnici u kulturi grada Zrenjanina radili u prethodnom periodu“, poručio je ministar Selaković.

Ministar je posebno naglasio značaj pozicije Zrenjanina u kontekstu predstojeće specijalizovane svetske izložbe EKspo 2027 u Beogradu.

„Grad Zrenjanin je svojom blizinom našoj prestonici potencijalno vrlo zanimljivo mesto za dolazak velikog broja ljudi koji će u toku 2027. godine učestvovati ili posećivati EKspo. To je jedan od dodatnih argumenata i izazova za sve radnice i radnike u kulturi, ali i za sam grad i njegovu turističku organizaciju, da zajedno sa ljudima iz oblasti kulture rade što više kako bi privukli što veći broj posetilaca“, istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, ako se procenjuje da će EKspo imati oko tri miliona posetilaca u roku od tri meseca, za Zrenjanin bi značila i poseta pet odsto od tog broja što je više od 150.000 ljudi.

„To bi značilo i te kako mnogo, jer svi ti ljudi koji će ovde doći neće doći samo da posete kulturne i istorijske znamenitosti, već i da ovde provedu svoje vreme, što bi donelo značajne koristi i gradu i njegovim stanovnicima. Na takav način kultura u simbiozi sa turizmom može i uveren sam da će postati održiva i prihodna grana ne samo za Zrenjanin, već i za naš nacionalni budžet“, dodao je Selaković.

Ministar Selaković je poručio da će Ministarstvo nastaviti da podržava razvoj kulture u Zrenjaninu kroz različite programe i konkurse koje organizuje na godišnjem nivou.

„Naša saradnja sa Zrenjaninom neće se završiti onog momenta kada titulu prestonice kulture Srbije preuzme Leskovac. Naprotiv, mislim da ćemo od tada imati još intenzivniju saradnju, jer smo u ovom periodu bolje sagledali koji su potencijali grada, gde treba ulagati i šta treba raditi više. Voleo bih da Zrenjanin zadrži ovu dinamiku ulaganja u kulturu i u narednom periodu“, zaključio je ministar kulture Nikola Selaković.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura naglasio je da je ova godina jedna od najznačajnijih za kulturu u istoriji grada.

„Zahvaljujući dobroj saradnji sa Vladom Republike Srbije, sa Ministarstvom kulture i činjenici da smo ove godine Nacionalna prestonica kulture, možemo da kažemo da je ovo istorijska godina i godina investicija u ustanove kulture na teritoriji Grada Zrenjanina. Pre svega, mislim na kulturnu infrastrukturu našeg Narodnog pozorišta, Kulturnog centra, Narodnog muzeja, Zadružne banke, depandansa Narodnog muzeja – kuće Slavka Županskog, kao i na niz manjih projekata, poput urbanih džepova koji su u realizaciji“, pojasnio je Salapura.

Gradonačelnik je dodao da će krajem ove i početkom naredne godine biti realizovan veliki broj programa i programskih sadržaja kojima će Zrenjanin na nov način predstaviti svoj kulturni identitet.

