Pred publiku koja je odrasla uz avanture omiljenog Herr Žike i njegove dinastije, sada stiže nastavak najvoljenije domaće komedije - "Povratak Žikine dinastije" čiji je prvi dugoočekivani trejler premijerno je prikazan sinoć pre projekcije "Hajduka u Beogradu"

Od kada je najavljen nastavak ovog kultnog filma, čija je beogradska premijera zakazana za 2. decembar u Sava centru, očekivanja su svakim danom sve veća. Kako onih koji su godinama sve praznike i neradne dana dočekivali uz ovaj TV serijal, tako i mlađe publike, kojoj će najnoviji nastavak biti svakako još zanimljiviji.

Ovaj porodični film, na prvom mestu pun zdravog i prepoznatljivog humora, podjednako je i emotivan, ali i prepun prepoznatljivog šarma koji je ovu filmsku priču učinio besmrtnom. "Povratak Žikine dinastije" donosi novo poglavlje u životima omiljenih junaka. Radnja filma prati Mišu Pavlovića (Nikola Kojo), koji se posle dužeg vremena ponovo susreće sa sinovima koji žive u Moskvi. Njihov dolazak pokreće lavinu komičnih, ali i dirljivih situacija koje unose haos, emocije i mnogo smeha u porodični dom.

Kada se na sceni pojave mladi Žika i Milan, nosioci imena svojih čuvenih pradeda, publiku očekuje nova generacija "Žikine dinastije"- sa istom toplinom, duhovitošću i porodičnim duhom koji su obeležili originalnu sagu i osvojili srca gledalaca.

Glumačku podelu čine: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.

Milan Konjević i Milan Konjević Foto: Nemanja Nikolić

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon.

Karte za beogradsku premijeru dostupne su na svim Tickets prodajnim mestima, Tickets blagajni u Sava Centru i online. Nakom beogradske premijere, film "Povratak Žikine Dinastije" će se od 4. decembra naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".