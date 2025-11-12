Pre skoro sedam decenija, 12. novembra 1956. godine , u maloj sali stare Borbe izvedena je prva predstava Ateljea 212 , koncertno izvođenje Geteovog "Fausta" u režiji Mire Trailović. Tako je započela blistava istorija novog pozorišta u Beogradu, koje će tih godina postati i najavangardnija scena u ovom delu Evrope, a svoj 69. rođendan Atelje 212 je svečano obeležio druženjem sa svojim glumcima, penzionerima i novinarima.



- Kod nas je sve počelo što se tiče modernog pozorišta u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji. Atelje je sada već debelo u penziji, kao što kaže Milan Caci Mihailović. Mislim da nas čeka još puno uspešnih godina. Naredna 2026. nije samo 70 godina od osnivanja Ateljea, već godina posvećena našem velikom dramskom piscu Aleksandru Popoviću, koji je počeo svoju dramsku karijeru u Ateljeu. Radićemo i predstavu po jednom njegovom tekstu - rekla je za Kurir upravnica Gordana Goncić.