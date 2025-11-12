„Imao sam priliku da fotografisem sve učesnike ovogodišnjeg festivala sa namerom da nakon završetka festivala bude realizovana izložba sa ciljem dublje promocije Bemus festivala. Meni kao fotografu je bilo interesantno da pokažem lica ljudi koja stoje iza poznatih imena svetski priznatih muzičara, poput Maksima Vengerova, Poline Osentiskaje, Karla Pontija… i Strahinje Mitrovića. Muzičare sam uglavnom fotografisao neposredno pre samog nastupa, što je samo po sebi izazov jer nam je vreme, a ponekada i njihova spremnost da sarađuju sa mnom, bilo limitirano. Iz logističkih razloga, napravio sam set u podrumu Kolarca, gde sam i fotografisao umetnike, cilj mi je bio da uradim seriju spontanih fotografija koje bacaju svetlo na ličnosti koji stoje iza tih velikih imena. Upravo to što nisam poznavalac klasične muzike, zainteresovalo me da percipiram ove ljude bez da ih doživljavam kroz njihove karijere i profesionalne uspehe. Svakako cenio sam vreme koje sam mogao da provedem sa njima i da uspostavim kratku, ali direktnu komunikaciju u podrumskoj tišini.”- izjavio je Crnogorac.