Izložba portreta muzičkih zvezda 57. Bemusa: Lica kao isnpiracija Aleksandru Crnogorcu
Kao svojevrsni bis ovogodišnjih 57. Beogradskih muzičkih svečanosti, izložba fotografija pod nazivom „Rezime” Aleksandra Crnogorca, donosi portrete muzičkih zvezda koje smo predstavili beogradskoj publici ove jeseni. Izložba „Rezime” rezultat je saradnje fotografa Aleksandra Crnogorca i BEMUS festivala.
„Imao sam priliku da fotografisem sve učesnike ovogodišnjeg festivala sa namerom da nakon završetka festivala bude realizovana izložba sa ciljem dublje promocije Bemus festivala. Meni kao fotografu je bilo interesantno da pokažem lica ljudi koja stoje iza poznatih imena svetski priznatih muzičara, poput Maksima Vengerova, Poline Osentiskaje, Karla Pontija… i Strahinje Mitrovića. Muzičare sam uglavnom fotografisao neposredno pre samog nastupa, što je samo po sebi izazov jer nam je vreme, a ponekada i njihova spremnost da sarađuju sa mnom, bilo limitirano. Iz logističkih razloga, napravio sam set u podrumu Kolarca, gde sam i fotografisao umetnike, cilj mi je bio da uradim seriju spontanih fotografija koje bacaju svetlo na ličnosti koji stoje iza tih velikih imena. Upravo to što nisam poznavalac klasične muzike, zainteresovalo me da percipiram ove ljude bez da ih doživljavam kroz njihove karijere i profesionalne uspehe. Svakako cenio sam vreme koje sam mogao da provedem sa njima i da uspostavim kratku, ali direktnu komunikaciju u podrumskoj tišini.”- izjavio je Crnogorac.
Rezime Bemusa, izložba portreta muzičkih zvezda 57. Bemusa
Izložbu čine fotografije 16 muzičara poreklom iz Srbije, Italije, Amerike, Rusije, Austrije i Koreje.
Tokom svog profesionalnog života Aleksandar se posvetio komercijalnoj i dokumentarnoj fotografiji. Dugi niz godina živeo je u Francuskoj i Italiji gde se uglavnom bavio modnom fotografijom. Zainteresovan za vezu između ličnog identiteta i fizičkog okruženja, često je istraživao ovu temu u svom radu. Poseban deo svog angažmana usmerio je ka pravima manjina i načinu na koji ih društvo posmatra i tretira, uveren da društveno angažovani fotografski projekti mogu dopreti do široke publike i doprineti edukaciji ljudi. Aleksandar je autor projekta TransBalkan, koji je Službeni glasnik objavio 2021. godine kao monografiju, a svoje radovo je izlagao u regionu kao i u Francuskoj, Italiji, Holandiji, Švajcarskoj, Norveškoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Kao i sam Bemus i izložbu „Rezime“ realizuje Centar beogradskih festivala.