Film "Hajduk u Beogradu" Milana Todorovića biće veliki bioskopski hit. Konačno još jedan divan i topao film za tinejdžere, ali i njihove roditelje, bake i deke, prve su reakcije novinara i publike nakon premijere održane u Beogradu.

Gromoglasnim aplauzom pozdravljena je velika autorsko-glumačka ekipa, posebno postava nove generacije predvođena glumcima Todorom Jovanovićem i Sofiom Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu.

Srca publike osvojili su Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja, te mnogi drugi mladi glumci. Pred publikom su se poklonili i Sloboda Mićalović, Dragana Mićanović, Ana Lečić, Srđan Timarov, Pavle Jerinić, Milena Predić, Peđa Bjelac i drugi. U filmu se pojavljuje i zvezda muzičke scene Mihajlo Veruović Vojaž, ali i Neno Belan, Žika iz grupe Zana i Kiki iz Pilota.

"Hajduk u Beogradu" snimljen je prema istoimenom delu pisca Gradimira Stojkovića, romanu koji, otkad je napisan pre četrdeset godina, slovi za jednu od najčitanijih dečjih knjiga.

- Hteo bih da ovu premijeru posvetim preminulom Gradimiru Stojkoviću, bez koga ovog filma ne bi bilo. Nedostaje ovde na bini, on je bio najveća pokretačka snaga ovog filma - rekao je reditelj.

Podsetimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd, a film predstavlja prvu ekranizaciju kultnog romana na velikom ekranu. Gligorije Pecikoza Hajduk, koji se iz manjeg mesta seli u Beograd zajedno sa svojim roditeljima, pred sobom ima velike izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka, a to je ljubav.

- Ne brinite! "Hajduk u Beogradu" je adaptiran za veliko platno s velikom ljubavlju i pažnjom, uz ogromno poštovanje prema književnoj zaostavštini Gradimira Stojkovića i sveta koji je stvorio. Mlada scenaristkinja Milica Konstantinović Stanojević jeste unela neke izmene i prilagodila priču filmskom mediju, ali suština i duh originalnog dela ostali su netaknuti. I ne samo suština i duh. Ovo je verna adaptacija u onom najboljem smislu - s velikim trudom da se ne izneveri predložak, a da se istovremeno ponudi film koji odgovara vremenu u kom je nastao - zapisao je kritičar Đorđe Bajić, koji se i pojavljuje u filmu kao statista.

Nakon Beograda premijere se održavaju i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu, a od danas, 13. novembra, film će se naći na redovnom bioskopskom repertoaru.