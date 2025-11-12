Slušaj vest

Film "Hajduk u Beogradu" Milana Todorovića biće veliki bioskopski hit. Konačno još jedan divan i topao film za tinejdžere, ali i njihove roditelje, bake i deke, prve su reakcije novinara i publike nakon premijere održane u Beogradu.

premijera Hajduk u Beogradu Izvor: Kurir

Gromoglasnim aplauzom pozdravljena je velika autorsko-glumačka ekipa, posebno postava nove generacije predvođena glumcima Todorom Jovanovićem i Sofiom Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Srca publike osvojili su Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja, te mnogi drugi mladi glumci.

Foto: Nebojša Mandić

Andrej je naslednik velikog baletskom superstara Konstantina Kostjukova i primabalerine Duške Dragičević. On ima tek 17 godina i ide u školu glume u Beogradu.

- Veoma sam zadovoljan u kakve su ljude izrasli. Duška i ja smo odavno hteli naše zajedničko dete, ali nam nije uspevalo, a Duda je čak imala i vanmateričnu trudnoću. Andrej se desio potpuno slučajno, a ispostavilo se - nikada bolje i lepše. Desilo se da je Duška u junu rešila da završi karijeru, a u oktobru smo saznali da je trudna. Bio je to težak trenutak jer smo se selili, tako da se sećam da sam, kad sam je posetio u bolnici posle porođaja, prilegao i od umora zaspao posle tri minuta. (Smeh).

Andrej je već osvoji srca devojčica na premijeri u Beogradu Foto: Filip Olćan

Andrej je neverovatno energično dete i mi ga zovemo formula 1, pošto ne možemo da ga stignemo. On već sada lepo crta, peva i igra, tako da ima predispozicije za sve poslove, videćemo šta će da prelomi. Apsolutno sam zadovoljan svojim životom, žao mi je samo što Duda i ja imamo ovoliko godina jer bih voleo da imamo još jedno dete. Ostalo ne bih ništa menjao - ovako je o svom nasledniku govorio za Story baletski superstar.

Foto: Zorana Jevtic/News1

Od nestašnog dečaka kovrdžave kose koji je večito bio u potrazi za skrivenim blagom, do prvaka Baleta Teatra Ševčenko u Kijevu, a potom i u Narodnom pozorištu u Beogradu, Konstantin Kostjukov sledio je svoje snove i bio uporan u nameri da ostvari sve što zamisli. Videćemo kakav put čeka njegovog naslednika Andreja.

Kako se snimao film

Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Podsetimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd, a film predstavlja prvu ekranizaciju kultnog romana na velikom ekranu. Gligorije Pecikoza Hajduk, koji se iz manjeg mesta seli u Beograd zajedno sa svojim roditeljima, pred sobom ima velike izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka, a to je ljubav.



Nakon Beograda premijere se održavaju i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu, a od 13. novembra, film će se naći na redovnom bioskopskom repertoaru.