Jubilarni XX Festival rane muzike u Beogradu približava se svom vrhuncu, u petak, 14. novembra u 19 časova, u Operi i teatru Madlenianum, biće izvedeno barokno remek-delo „Alćina“ Georga Friedricha Händela, u izvođenju ansambla New Trinity Baroque i polaznika XXIV Beogradske barokne akademije.

Pod umetničkim vođstvom i dirigentskom palicom Predraga Goste, publika će doživeti jedno od najlepših dela barokne opere – priču o moći ljubavi i magije, o Alćini, čarobnici koja pretvara svoje ljubavnike u kamen i životinje, sve dok i sama ne postane žrtva sopstvenih čini.

Ova polu-koncertna, odnosno polu-scenska izvedba biće kruna višenedeljnog programa Festivala koji je okupio umetnike iz Srbije, Italije, Velike Britanije, Austrije, Belgije, SAD-a, Kine i brojnih drugih zemalja. Ujedno, koncert predstavlja završni događaj XXIV Beogradske barokne akademije, edukativno-umetničkog projekta koji svake godine okuplja mlade pevače iz Evrope, Amerike i Azije.

Mentori ovogodišnje Akademije su Sonia Prina (Italija), Radoslava Vorgić, Sreten Manojlović, Sandro Rossi (Italija/Belgija), Meila Tomé, Nevena Majdevac, Bojana Dimković i Predrag Gosta. Nakon beogradskog izvođenja u Madlenianumu, „Alćina“ će biti izvedena i 15. novembra u novosadskoj Sinagogi.

Festival se realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Nove Beogradske Opere, Fondacije Makris (SAD), Opere i teatra Madlenianum, Beogradske nadbiskupije, Kulturnog centra Beograda i drugih partnera.

Ulaznice za koncert „Alćina“ dostupne su preko new.gigstix.rs i na blagajni Madlenianuma, po ceni od 1000 dinara, uz festivalski poster sa celokupnim programom.

Ne propustite čaroliju baroka – Hendlovu „Alćinu“ 14. novembra u Madlenianumu!