Svetska muzička senzacija, Andre Riju ponovo dolazi u Beograd – a interesovanje publike je nezapamćeno! Iako je koncert zakazan tek za novembar 2026. godine u Beogradskoj areni, najava koncerta izazvala je pravu euforiju među fanovima– za samo tri nedelje prodato je više od 2000 ulaznica.

Ovaj podatak jasno pokazuje koliko publika u Srbiji voli Rijua i njegov jedinstveni spoj klasike, emocije i spektakla. Svaki njegov nastup je prava muzička bajka, ispunjena valcerima, filmskom muzikom i fenomenalnom energijom koju sa sobom donosi njegov orkestar – Johann Strauss Orchestra.

Foto: Promo

„Zadovoljstvo je videti da publika u Srbiji s tolikim oduševljenjem reaguje na najavu koncerta. Interesovanje je prevazišlo sva očekivanja, što samo potvrđuje da nas čeka nezaboravno veče“, poručuju organizatori.

Beogradska arena će u novembru 2026. ponovo postati centar muzičke čarolije, a sudeći prema dosadasnjoj prodaji, ulaznice neće još dugo biti dostupne.

Ulaznice su u prodaji putem ovlašćenih prodajnih mesta i online platformi – požurite, jer interesovanje ne jenjava.