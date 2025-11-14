da li ste spremni za nastavak?

Ljubitelje kultnog serijala "Žikina dinastija" obradovala je vest o nastavku. Nedavno je objavljen prvi trejler za film "Nastavak Žikine dinastije", a to je odmah probudilo setu publike na ceo serijal. Nastavak stiže već 4. decembra u bioskope.

Postoji osam filmova o "Žikinoj dinastiji", a prvi klapa desila se 1977. godine. Poslednji kadar snimljen je 1992. godine. Ipak, neki detalji su ostali u magli.

Avanture Bobe, Marije, prijatelja Žike i Milana iz kultnog serijala "Žikina dinastija" pamte i mlađe generacije. Ipak, postoje neki detalji koje možda niste znali o ovom serijalu filmova, a mnogi bi ih nazvali greškama. A da li su greške?

Ko je ovde ko?

U kultnoj „Žikinoj dinastiji“ Milan Todorović se zove tako u svim delovima, sem u prvom. U ostvarenju „Lude godine“ njegovo ime je Milan Đorđević. U sceni u kojoj razgovara s direktorom šef ga oslovljava sa "druže Đorđeviću".

Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović u filmu Žikina dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Razlog tome je scenarista Jovan Marković, koji je poželeo da približi filmske junake i glumce koji su ih tumačili. Budući da je prijatelja Milana igrao Marko Todorović uskoro je i njegov lik postao Todorović.

Majka i sin vršnjaci

Još jedna zanimljiva slučajnost vezana je za godine legendarne Rialde Kadrić u odnosu na sina. U vreme snimanja "Šta se zgodi kad se ljubav rodi” (1984) imala je samo 20 godina,a tumačila je majku Miši od nekih 14-15 godina, koga je tada igrao Nikola Kojo.

U sledećem nastavku, koji je sniman 1985 godine, ona je imala nepune 22 godine, dok lik Miše više uopšte nije tinejdžer.

Rialda Kadrić i Nikola Kojo Foto: Printscreen YouTube

Dakle, njih dvoje su praktično bili vršnjaci, ali je uprkos tome ona u tri filma glumila njegovu majku.

U "Drugoj Žikinoj dinastiji” (1986) ona ima 23, mada na ekranu to uopšte tako ne deluje, dok je Miša (Nikola Kojo) već zagazio u dvadesete, s obzirom da Marija Bobi na samom početku kaže da ima sina koji završava fakultet (Petrović je u tom trenutku inače imao 31 godinu). Drugim rečima, i fiktivni Miša Pavlović je bio vršnjak sa stvarnom Rialdom Kadrić.

Ovo je posledica toga, što je serijal za neke glumce vremenski napredovao brže od njihovog starenja, a za druge sporije. Bilo je nezamislivo da Mariju igra bilo ko sem Rialde, koja je na platnu morala da ostari oko 25 godina za svega devet, dok su Mišu pre Koja tumačili Mihailo Jevtić i Boris Milivojević zato što je lik stario brže nego glumci.

