Po završetku projekcije publici se poklonila gotovo kompletna ekipa filma koju je predvodila glumačka postava - Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Iva Krajnc Bagola, Jure Rajšp, Polona Juh, Saša Tabaković i Nana Milčinski.

Film "Belo se pere na devedeset" Foto: Tomaž Primožič, Mediaspeed

„Ovaj film je za mene bio izazov na svakom nivou. Moram da zahvalim viziji Aleša Pavlina i teškom kastingu koji sam prošla kod Marka Naberšnika. U ovom filmu je svaka suza i emocija iskrena. Možda je nekad tiha, ali utoliko više udara. Hvala Bronji Žakelj i Marku, koji su nam dali slobodu da živimo naše likove. Jer u nekom trenutku to se otme i nije ono što je napisano, već ide nekim svojim putem i improvizuje se. Ono što na kraju ostane, to je da belo nekad ne može da se opere na devedeset. Neka mrlja uvek ostane, ali ta mrlja je život i mi treba da živimo s tim. I neka je tako“, istakla je Anica Dobra u razgovoru s publikom nakon filma.

Publici su se poklonili i saradnik na scenariju i producent Aleš Pavlin, scenaristkinja i autorka romana Bronja Žakelj, scenarista i reditelj Marko Naberšnik.

Film "Belo se pere na devedeset" Foto: Tomaž Primožič, Mediaspeed

Prisutni su bili i producent Andrej Štritof, koproducent Miljan Vučelić, direktorka filma Nena Janković, direktor fotografije Maksimilijan Sušnik, kostimografkinja Nadja Bedjanič, scenografkinja Maja Moravec, kompozitorka filmske muzike Luca Ciut i maskerka Anita Ferčak.

Film “Belo se pere na devedeset”, nastao u srpskoj manjinskoj koprodukciji, najbrže je rasprodat film u 36-ogodišnjoj festivalskoj istoriji, a do kraja festivala biće prikazan na još tri rasprodajte projekcije u Linhartovoj Sali. Programski direktor Ljubljanskog filmskog festivala Simon Popek istakao je u da sedi o „najiščekivanijem slovenačkom filmu u poslednjih 20 godina”.

Film „Belo se pere na devedeset“ vraća gledaoce u osamdesete i devedesete godine – u period prepoznatljiv po prizorima i predmetima iz svakog doma na ovim prostorima, dok istovremeno otvara univerzalna i teška pitanja o prolaznosti, opstanku i snazi da se nastavi dalje. Radnja prati Bronju kroz različite faze njenog života. Nakon što je kao dete izgubila majku od raka, i sama se u mladosti suočava sa ovom podmuklom bolešću. I pored brojnih, gotovo nesavladivih prepreka, Bronja im se suprotstavlja kombinacijom suza, osmeha i nepokolebljivog optimizma. Film je inspirisan istinitim događajima i istoimenim autobiografskim romanom.

Foto: Tomaž Primožič, Mediaspeed

„Belo se pere na devedeset” imao je svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu gde je osvojio treću nagradu publike, na Filmskom festivalu Herceg Novi nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu su ravnopravno podelile Anica Dobra i Lea Cok.

Producenti filma su Aleš Pavlin i Andrej Štritof, a koproducentkinja iz Srbije je Nikolina Vučetić. Ostali koproducenti su Tomi Salkovski, Kristijan Burovski, Giorgio Milocco, Michele Codarin, Barnaba Lupo, Ankica Jurić Tilić, Adrijana Prugovečki, i Miljan Vučelić.

Nakon projekcija na festivalu u Ljubljani, film ulazi 20. novembra u redovnu bioskopsku distribuciju.

36. Ljubljanski filmski festival održava se od 12. do 23. novembra 2025. godine na nekoliko lokacija u Ljubljani. Tokom trajanja festivala biće prikazana 93 dugometražna i 39 kratkih filmova, u 14 selekcija. Ova manifestacija je tokom tri i po decenije postojanja izgradila reputaciju mesta na kome se prikazuju probrani naslovi iz svetske produkcije, s posebnim fokusom na evropski autorski film i najznačajnija ostvarenja iz Slovenije i regiona.

(Kurir.rs)

