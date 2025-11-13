Slušaj vest

31. Festival autorskog filma biće održan od 21. do 28. novembra. Na konferenciji za medije održanoj u mts Dvorani o programu, ali i izazovima održavanja festivala, govorili su Srdan Golubović, selektor i predsednik Saveta festivala, Srđan Vučinić, umetnički direktor i Milena Debeljković Sekulić, operativna direktorka festivala.

Srdan Golubović je na početku svog obraćanja istakao da se festival, sada već tradicionalno, održava u društveno izazovnim okolnostima: „Festival se, nekako tradicionalno, dešava u turbulentnom vremenu. Ove godine izazova je verovatno više nego ranijih, i ovogodišnji festival možda najviše podseća na prva izdanja iz sredine devedesetih.“

Srdan Golubović Foto: Tanja Drobnjak

Golubović je dodao da, uprkos svemu, FAF i dalje ima važnu ulogu u kulturnom životu Beograda: „Za ovih 30 godina, Festival autorskog filma postao je važan deo života Beograda i potreba – kako autorima, tako i gledaocima. FAF je za mnoge od nas prozor, izlaz, doza kiseonika, makar kao privid nekog normalnog života.”

Govoreći o fokusu festivala, Golubović je istakao da je ove godine posvećen domaćim autorima: „Imamo više domaćih i regionalnih autora, kao i manjinskih koprodukcija nego ranijih godina. Festival se ove godine održava bez podrške Ministarstva kulture i grada Beograda, isključivo zahvaljujući sredstvima iz Media Kreativne Evrope, Mreže festivala Jadranske regije, Erste banke, Francuske ambasade i Francuskog instituta.“

Srđan Vučinić Foto: Tanja Drobnjak

On je predstavio i filmove koji otvaraju i zatvaraju festival: „Festival otvara Kako je ovde tako zeleno? Nikole Ležaića, poznatog po Tilva Roš, a zatvara Yugo Florida Vladimira Tagića. Iako filmovi imaju određene tematske sličnosti, rediteljski senzibilitet i doživljaj sveta su potpuno različiti.“ Nadovezao se i na zabrinjavajuće stanje u domaćoj kinematografiji: „Ovo je jedna od prvih godina u kojoj nije raspisan konkurs Filmskog centra Srbije. To praktično znači da je filmskim stvaraocima, kao i umetnicima iz drugih oblasti, uskraćeno pravo na rad. Više nego ikada ranije, svi mi koji se bavimo kulturnim manifestacijama imamo obavezu da podržimo umetnike koji sa velikim naporom i strašću stvaraju filmove.“

Ove godine, Festival autorskog filma predstaviće najznačajnija ostvarenja savremenog svetskog filma, među kojima su Jedan običan incident Džafara Panahija, dobitnika Zlatne palme u Kanu, Sirat Olivija Lašea, Tajni agent Klebera Mendonsa Filja i Snovi, dobitnik Zlatnog medveda u Berlinu.

Foto: Tanja Drobnjak

U takmičarskom programu naći će se tri domaća filma: Vetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića, Sorella di Clausura Ivane Mladenović i Linije želje Daneta Komljena. Posebna pažnja posvećena je i regionalnim autorima: tu su filmovi Hane Jušić, makedonski DJ Ahmet i Otapanje vladara Ivana Salatića.

Golubović je istakao i posebne projekcije u čast velikih ličnosti srpske i jugoslovenske kinematografije: „Posebno izdvajamo Mačiji krik Sanje Živković, po poslednjem scenariju Gorana Paskaljevića. Film će biti prikazan van konkurencije i podseća na velikog reditelja, a producirao ga je njegov sin Vladimir Paskaljević.“

Jedan od ključnih događaja biće i projekcija restaurirane verzije filma Emira Kusturice Otac na službenom putu, u čast 40 godina od osvajanja Zlatne palme u Kanu.

Srđan Vučinić Foto: Tanja Drobnjak

Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala, osvrnuo se na značaj FAF-a u izazovnim vremenima i dilemu oko njegovog održavanja: „Bio sam uveren da festival treba da se održi i posle bombardovanja 1999. i tokom pandemije 2020. Danas, 2025, nisam siguran, ali opet ne bih bio siguran ni da je otkazivanje prava odluka. To je jedna Hamletovska dilema između biti ili ne, gde postoji jedno veliko ništa i jedno malo nešto, koje će možda nekom, ko je danas student, zadržati slike iz ovih filmova u sećanju za nekih 20 godina i možda mu nešto značiti.“

Vučinić je naglasio i konkretne razloge pobune FAF-a - prošlogodišnji jubilarni 30. FAF, koji ima značaj u kulturi Beograda od 1994. godine, od Sekretarijata grada Beograda dobio je nula dinara, a ove godine ni Ministarstvo kulture takođe nije podržao festival. On ovo vidi kao deo šireg sistema koji „želi da sruši kulturu Srbije, a pre svega Beograda, i ugrozi opstanak ključnih festivala poput Bitefa, Festa i Martovskog festivala“.

„FAF će se održati uprkos tome – jer je sinonim kulture u Beogradu,“ zaključio je Vučinić.

Foto: Tanja Drobnjak

Milena Debeljković, operativna direktorka festivala, predstavila je detalje vezane za kupovinu ulaznica i sale u kojima će biti prikazan ovogodišnji program: „Pored mts Dvorane i Dvorane Kulturnog centra Beograda, filmovi će biti prikazani u Art bioskopu Kolarac, Jugoslovenskoj kinoteci (Uzun Mirkova), Cine Grand Big Rakovica, a vraćamo se i u Dom kulture Studentski grad. Program će biti prikazan i u Nišu, u bioskopu Delta Planet Cine Grand Niš.“ Debeljković je istakla da je festival uspeo da održi obim sličan ranijim izdanjima: „Ove godine imamo 80 filmova, što je vrlo fascinantno.“

U žiriju glavnog takmičarskog programa ove godine su: Ilja Križanovski, ruski reditelj, Amra Bakšić Čamo, producentkinja i osnivačica CineLink Sarajevo i Goran Bogdan, glumac.

31. FAF su podržali: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Ulaznice za filmove mogu se nabaviti na blagajnama bioskopa, i preko sajta mts Dvorane.

Više informacija o celokupnom programu festivala biće uskoro dostupno na sajtu i društvenim mrežama festivala.

