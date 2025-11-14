Slušaj vest


Na sceni Kult u Teatru Vuk publika će večeras imati priliku da vidi "After After" Tanasija Ćakića. Reč je o interaktivnoj monodrami koja istražuje muško mentalno zdravlje i emocije koje se predugo prećutkuju. Reditelj i glavni glumac ističe da predstava nastaje iz potrebe da se o ovim temama govori iskreno i bez patetike, pružajući prostor za dijalog između scene i publike.

Komad After After Foto: Nikola Kljajić


Predstava je inkluzivna - deo scenskog izraza čini znakovni jezik, što omogućava osobama sa oštećenim sluhom da učestvuju u predstavi i pokazuje da je mentalno zdravlje tema koja pripada svima, a ne privilegovanim grupama. "After After" postavlja pitanje: šta se dešava kada tišina postane glasnija od razgovora koji nismo vodili i da li je razgovor o mentalnom zdravlju privilegija ili univerzalna potreba, a odgovor je u prekidanju dugog ćutanja - vreme je da prestanemo da ćutimo.

Tanasije Ćakić (7).jpg
Foto: Nikola Kljajić


Premijera je održana 12. novembra u Novom Sadu (SKUP), a nakon večerašnjeg izvođenja u Teatru Vuk predstava će nastaviti redovna mesečna izvođenja.

Predstava je prevedena na znakovni jezik

Tekst, režija, muzika i izvedba – Tanasije Ćakić
Koprodukcija, kostim, šminka – Nikola Kljajić
Scenografija – Teodora Jonuzović, Konstantinos Petrović
Režija video materijala – Srđan Kner
Snimatelj – Marko Gigić
Snimanje i dizajn zvuka u videu – Asja Suvajdžić
Prevod na znakovni jezik – Nina Baranovski

Tanasije Ćakić
Tanasije Ćakić Foto: Sara Apostolović

Glumci u video materijalu (po redosledu pojavljivanja):
Đorđe Nikolić
cimer – Nikola Milivojević
komšinica – Aleksandra Cucić
udovica – Milica Burazer
inkognito – Konstantin Jovanović Bakoč
junior – Nikola Kljajić
koleginica – Teodora Jonuzović
kolega – Konstantinos Petrović
mima šefica – Olivera Guconić
režiser – Srđan Kner
devojka – Andrijana Mećava

