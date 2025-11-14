Slušaj vest



Na sceni Kult u Teatru Vuk publika će večeras imati priliku da vidi "After After" Tanasija Ćakića. Reč je o interaktivnoj monodrami koja istražuje muško mentalno zdravlje i emocije koje se predugo prećutkuju. Reditelj i glavni glumac ističe da predstava nastaje iz potrebe da se o ovim temama govori iskreno i bez patetike, pružajući prostor za dijalog između scene i publike.

1/10 Vidi galeriju Komad After After Foto: Nikola Kljajić



Predstava je inkluzivna - deo scenskog izraza čini znakovni jezik, što omogućava osobama sa oštećenim sluhom da učestvuju u predstavi i pokazuje da je mentalno zdravlje tema koja pripada svima, a ne privilegovanim grupama. "After After" postavlja pitanje: šta se dešava kada tišina postane glasnija od razgovora koji nismo vodili i da li je razgovor o mentalnom zdravlju privilegija ili univerzalna potreba, a odgovor je u prekidanju dugog ćutanja - vreme je da prestanemo da ćutimo.

Foto: Nikola Kljajić



Premijera je održana 12. novembra u Novom Sadu (SKUP), a nakon večerašnjeg izvođenja u Teatru Vuk predstava će nastaviti redovna mesečna izvođenja.

Predstava je prevedena na znakovni jezik

Tekst, režija, muzika i izvedba – Tanasije Ćakić

Koprodukcija, kostim, šminka – Nikola Kljajić

Scenografija – Teodora Jonuzović, Konstantinos Petrović

Režija video materijala – Srđan Kner

Snimatelj – Marko Gigić

Snimanje i dizajn zvuka u videu – Asja Suvajdžić

Prevod na znakovni jezik – Nina Baranovski

Tanasije Ćakić Foto: Sara Apostolović