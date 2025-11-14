Slušaj vest

Nakon uspešnog predstavljanja drugog dela romana "Tamo gde je ona", na ovogodišnjem Međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu, Ljiljana Habjanović Đurović bila je gost Kulturnog centra Kruševac i Eparhije Kruševačke.

Foto: KCK

U Amfiteatru crkve Lazarice, održan je program "Samo nas ljubav može spasiti", u okviru koga je uručena Nagrada za životno delo sa ovogodišnjeg Međunarodnog festivala humora i satire "Zlatna kaciga", Kruševljanki, književnici iza koje stoji 54 prevoda njenih knjiga na 18 jezika (neki i u više izdanja), tiraž veći od dva miliona, 18 romana, 12 knjiga za decu, pet antologija duhovne poezije, film "Sveta Petka - Krst u pustinji", koji je prikazan na 68 festivala u zemlji i inostranstvu i dobitnik je 33 nagrade.

Foto: KCK

Ljiljana Habjanović Đurović zbog obimnog rada na poslednjem romanu nije učestvovala na književnim večerima poslednje tri godine, tako da je nakon završetka romana i uspešnog predstavljanja na Sajmu, program koji je upriličen u njenu čast protekao u sjajnoj atmosferi prepunoj emocija, gromkih aplauza i puno zagrljaja. Nagradu za životno delo gospođi Habjanović Đurović je uručila načelnica Gradske uprave Kruševca Vesna Anđelić, dok je o ktitorstvu porodice Habjanović, budućeg Hrama Svete Petke u Kruševcu, govorio protojerej stavrofor Dragi Veškovac, sekretar Mitropolita i Arhiepiskopa kruševačkog dr Davida Perovića.

Foto: KCK

Goste je na samom početku pozdravio protojerej Željko Marković, program su muzički obojili Teodora i Marko Radojković i Kristina Anđelić.

Video: Ljiljana Habjanović Đurović: "Amfilohije vodio narod onako kako su to činili Petar Cetinjski i Vasilije Ostroški"