Jedna sasvim drugačija predstava na Beogradskom festivalu igre! Neponovljiv komad na visini od preko 12 metara
Danas počinje prodaja ulaznica za spektakl „RoZéO“ trupe Gratte Ciel iz Arla. Performans će se izvoditi u Sportskom centru Tašmajdan, u delu oko otvorenih bazena, i to 4. i 5. aprila, u nekoliko termina.
„RoZéO“ je želja da se vratimo prirodi i promenimo naš odnos prema njoj. Uzdignuti na krhke metalne štapove i nošeni vetrom, igrači osciliraju. Poput trske iz Kamarga, oni čine deo pejzaža. Pozivaju nas da pogledamo daleko i osetimo udare vazduha. Suspenzija, zaustavljanje trenutka, spore oscilacije koje pozivaju na kontemplaciju, posmatranje sa široke ravni. „RoZéO“ je živa instalacija koju treba posmatrati lagano, uz dubok uzdah i nebo u formi horizonta.
Gratte Ciel je kompanija osnovana u Arlu 2013. godine. Danas je vode Stefan Žirar i Kamij Bomije. Trupa je nastala kao nastavak Cirkuskog studija iz Marseja i čuvene produkcije „Trg anđela“ koju su kreirali Pjer Bidon i Stefan Žirar, i koja je predstavljena na nekim od najvažnijih festivala širom sveta što je učvrstilo međunarodnu reputaciju kompanije. Repertoar danas čine naslovi: „Trg anđela“ (2007), „Crveno“ (2020), „Tava“ (2022), „RoZeO“ (2023) i „Fuego“ (2023), dok ovi zanimljivi umetnici nastavljaju da oblikuju organske i nestvarne događaje koji se prelivaju u dugotrajna sećanja. Uvek iznova preispitujući sebe, istražuju nove formate izvođenja, od malih kreacija na otvorenom do velikih pozorišnih projekata, u srži celokupnog rada – jeste okupacija prostora i odnos sa vertikalnim svetom kao način za tkanje veza unutar zajednica.
Kritičari kažu da je „RoZeO“ zapanjujući spektakl lepote, oda živom svetu, bilo da je biljka, životinja ili možda čak i hibrid. Za Beogradski festival igre, ovaj performans je svojevrsni iskorak iz uobičajenih pozorišnih prostora, ali i demonstracija otvorenosti prema novim formama umetničke igre.
Performans je namenjen svim generacijama.
