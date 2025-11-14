Slušaj vest

Danas počinje prodaja ulaznica za spektakl „RoZéO“ trupe Gratte Ciel iz Arla. Performans će se izvoditi u Sportskom centru Tašmajdan, u delu oko otvorenih bazena, i to 4. i 5. aprila, u nekoliko termina.

„RoZéO“ je želja da se vratimo prirodi i promenimo naš odnos prema njoj. Uzdignuti na krhke metalne štapove i nošeni vetrom, igrači osciliraju. Poput trske iz Kamarga, oni čine deo pejzaža. Pozivaju nas da pogledamo daleko i osetimo udare vazduha. Suspenzija, zaustavljanje trenutka, spore oscilacije koje pozivaju na kontemplaciju, posmatranje sa široke ravni. „RoZéO“ je živa instalacija koju treba posmatrati lagano, uz dubok uzdah i nebo u formi horizonta.

Gratte Ciel je kompanija osnovana u Arlu 2013. godine. Danas je vode Stefan Žirar i Kamij Bomije. Trupa je nastala kao nastavak Cirkuskog studija iz Marseja i čuvene produkcije „Trg anđela“ koju su kreirali Pjer Bidon i Stefan Žirar, i koja je predstavljena na nekim od najvažnijih festivala širom sveta što je učvrstilo međunarodnu reputaciju kompanije. Repertoar danas čine naslovi: „Trg anđela“ (2007), „Crveno“ (2020), „Tava“ (2022), „RoZeO“ (2023) i „Fuego“ (2023), dok ovi zanimljivi umetnici nastavljaju da oblikuju organske i nestvarne događaje koji se prelivaju u dugotrajna sećanja. Uvek iznova preispitujući sebe, istražuju nove formate izvođenja, od malih kreacija na otvorenom do velikih pozorišnih projekata, u srži celokupnog rada – jeste okupacija prostora i odnos sa vertikalnim svetom kao način za tkanje veza unutar zajednica.

Kritičari kažu da je „RoZeO“ zapanjujući spektakl lepote, oda živom svetu, bilo da je biljka, životinja ili možda čak i hibrid. Za Beogradski festival igre, ovaj performans je svojevrsni iskorak iz uobičajenih pozorišnih prostora, ali i demonstracija otvorenosti prema novim formama umetničke igre.

Performans je namenjen svim generacijama.