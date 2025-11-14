Slušaj vest

Malo je muzičkih priča koje su nastale iz tuge, a prerasle u svetski fenomen. Ideja za Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, poznat kao legendarni orkestar „100 violina“, rođena je 1984. godine, na pogrebu slavnog mađarskog soliste Šandora Jaroka starijeg. Tog dana, stotine romskih muzičara iz svih krajeva Mađarske okupile su se da mu odaju poslednju počast, a iz tog emotivnog trenutka zajedništva nastala je ideja da se osnuje orkestar koji će očuvati duh romske muzičke tradicije.

Godinu dana kasnije, 1985. godine, vizionar Laslo Berki i njegovi saradnici osnovali su orkestar koji će postati simbol romske umetničke duše i kulturnog nasleđa Mađarske. Danas, gotovo četiri decenije kasnije, orkestar „100 violina“ i dalje putuje svetom, donoseći publici muziku koja prevazilazi granice jezika, nacija i stilova.

A sada – stižu i u Beograd! Publika će 9. decembra u Sava Centru imati priliku da doživi magiju stotinu muzičara na sceni, na koncertu koji se pamti zauvek.

Ovaj spektakularni ansambl okuplja više od stotinu vrhunskih romskih muzičara – violinista, čelista, kontrabasista i majstora cimbala. Njihov repertoar obuhvata širok dijapazon: od klasičnih dela Franca Lista i Johanesa Bramsa, preko tradicionalnih romskih čardaša, do popularnih melodija i filmske muzike.

Orkestar „100 violina“ nastupao je u više od 50 zemalja sveta, pred kraljevima, predsednicima i publikom koja broji hiljade ljudi. Njihovi koncerti su poznati po snažnim emocijama, virtuoznosti i posebnoj energiji koja se prenosi sa scene na svako srce u sali.

Zanimljivo je da je orkestar uvršten i u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći ansambl violina na svetu. Svaki njihov nastup završava se impresivnim zajedničkim finalom, u kojem svi muzičari sviraju u potpunom jedinstvu – prizor koji publika pamti čitav život.

Ulaznice su dostupne u prodaji online na tickets.rs, kao i prodajnom mestu u Sava Centru.

Ne propustite priliku da doživite kako zvuči kad sto violina zasvira kao jedno – kada tradicija, emocija i virtuoznost postanu muzika koja spaja svetove.