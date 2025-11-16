Slušaj vest

Dugoočekivani nastavak kultnog serijala "Žikina dinastija“ konačno stiže pred publiku! Film pod nazivom "Povratak Žikine dinastije“premijerno će biti prikazan 2. decembra u Sava Centru, a interesovanje je već ogromno.

Prvi trejler za "Povratak Žikine dinastije" je za samo nekoliko sati izazvao pravu lavinu reakcija, a posebnu pažnju privukli su novi Žika Pavlović i Milan Todorović, koji u filmu tumače praunuke legendarnih Žike i Milana, koje su u originalnim filmovima nezaboravno igrali Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović.

U savremenoj verziji "Žikine dinastije", Žiku Pavlovića i Milana Pavlovića igraju Nikola Brun i Gavrilo Ivanković, koji predstavljaju praunuke kultnih likova. Time su preuzeli ogroman teret slavnih prethodnika - Dragomira Bojanića Gidre i Marka Todorovića - ali već sada publika hvali svež pristup i šarm kojim su oživeli čuvenu dinastiju.

Radnja filma počinje neočekivanim obrtom: Miši, kog i dalje igra Nikola Kojo, iznenada stižu sinovi koje godinama nije video. Dečaci su odrastali uz majku Natašu u Moskvi, pa njihov dolazak donosi pravi emotivni potres, ali i niz komičnih situacija koje pokreću novu rapsodiju porodičnih zavrzlama.

Momci, koji nose imena svojih slavnih pradedova - Žika i Milan - donose potpuno novu energiju. Njihova pojava otvara novo poglavlje, puno smeha, nestašluka i toplih trenutaka koji su obeležili originalni serijal i ostali deo kulturnog nasleđa domaće komedije.

A da sve bude na vrhunskom nivou, pobrinula se i bogata glumačka postava. U filmu gledamo Danijelu Dimitrovsku, Srđana Timarova, Mladena Sovilja, Jova Maksića, Vesnu Čipčić, Vladimira Petrovića, Galu Videnović, Slobodana Bodu Ninkovića, Ljiljanu Stjepanović, Milenu Predić, Tamaru Radovanović, Katarinu Veljović, Minu Nenadović i mnoge druge, što garantuje pravu zabavu.

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario je delo nagrađivane Milene Marković, a iza projekta stoji snažan producentski tim: Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković.

