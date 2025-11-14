Slušaj vest

Jedan od najvažnijih regionalnih bendova KOIKOI objavio je svoj drugi studijski album "O sreći u snovima", koji je predstavljen u beogradskom baru "Vukosava". Frontmen i vokal grupe, poznati glumac Marko Grabež, objasnio je da je inspiracija za novo izdanje bila slika "A Dog Barking at the Moon", Žuana Miroa, simbol dosezanja za nečim nedostižnim i sukoba između naivnosti i nečeg velikog i mračnog. U sastav je došla nova članica Emilija Đonin i sada više nema prizvuka etna, koji se osećao u prvim numerama. Sad je tu samo ritam koji vozi i deset numera.

- Prirodno je da donesemo novi zvuk. Sad smo četiri godine stariji, a došla je i Emilija. Nije bilo tendencija da nečega ima više i manje. Ne znači da na trećem albumu etno-motiva neće biti više. Bili smo rasterećeni, nismo hteli da ponavljamo pesme koje su bile dobre. Album odiše melanholijom i introspektivnošću. Tekstualno se često prepliću potrebe za kolektivnim činovima, ali i izolacijom. Kad bismo ga upoređivali s prvim albumom, ovaj je jezički i muzički ipak nešto homogeniji i koherentniji. Naravno da od svog svaštarskog manira nismo pobegli, ali bilo je prirodno da ponudimo nešto drugačije s obzirom na to da smo svi četiri godine stariji. Takođe, verujem da je neminovno bilo i da se društveni i politički kontekst u kojem stvaramo odraze i na muziku - poručuje Grabež.

Album je nastao uz asistenciju impresivne liste regionalnih i međunarodnih talenata, koji su doprineli kvalitetu i novom identitetu. Na produkciji albuma je radio Saša Janković, čija karijera obuhvata rad s bendom The Cure i kultnim regionalnim izdanjima, poput albuma Darkwood Dub "Život počinje u tridesetoj" i Eyesburn "Full Control", dok je za miks i mastering bio zadužen Bogdan Braković. Dizajner Mihailo Kalabić i fotograf Nemanja Knežević doprineli su novom vizuelnom identitetu. Novi album i njegova šarenolika lepeza zvuka najavljeni su singlovima "Ponovo stran" i "Ti imaš mir". To prati i vizuelno impresivan video koji je pomerio produkcione i kreativne granice regionalnih indi spotova.

