Monografija "Žarko Laušević" biće predstavljena u subotu u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovo kapitalno delo je rezultat obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Te tekstove prati više od pedeset sagovornika koji su svedočili o radu sa Žarkom u pozorištu, na filmu i televiziji, kao i desetak njegovih prijatelja.