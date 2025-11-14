Promocija monografije o Žarku Lauševiću: Sagovornici Irfana Mensura sve bardovi glume
Monografija "Žarko Laušević" biće predstavljena u subotu u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovo kapitalno delo je rezultat obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Te tekstove prati više od pedeset sagovornika koji su svedočili o radu sa Žarkom u pozorištu, na filmu i televiziji, kao i desetak njegovih prijatelja.
Urednik monografije je Radmila Stanković, izdavač je "Hipatia", a suizdavač Filmski centar Srbije. Sagovornici Irfana Mensura, koji će voditi razgovor na promociji, jesu Dara Džokić, Darko Bajić, Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Miroslav Lekić, Sloboda Mićalović, Ivana Zečević, Raša Andrić, Ljiljana Todorović, Vita Mavrić, Ivan Ivanović i Radoš Bajić putem video-poruke. Na početku će reč imati urednica knjige, novinarka Radmila Stanković, i Benita Marinović iz izdavačke kuće "Hipatia".