Jedna od najtiražnijih savremenih srpskih autorki Ljiljana Habjanović Đurović je u Kruševcu, posle 13 godina, imala književno veče, koje su zajedničkim snagama organizovali Kulturni centar Kruševac i Eparhija kruševačka, i na njoj predstavila drugi deo romana "Tamo gde je ona". U amfiteatru crkve Lazarice održan je program "Samo nas ljubav može spasiti", u okviru kog je nagrada za životno delo sa ovogodišnjeg Međunarodnog festivala humora i satire "Zlatna kaciga" uručena književnici Kruševljanki iza koje stoje 54 prevoda njenih knjiga na 18 jezika (neki i u više izdanja), tiraž veći od dva miliona, 18 romana, 12 knjiga za decu, pet antologija duhovne poezije i film "Sveta Petka - krst u pustinji", koji je prikazan na 68 festivala u zemlji i inostranstvu i dobitnik je 33 nagrade.

Ljiljana Habjanović Đurović zbog obimnog rada na poslednjem romanu nije učestvovala na književnim večerima poslednje tri godine, tako da je, nakon završetka romana i uspešnog predstavljanja na Sajmu knjiga, program koji je upriličen u njenu čast protekao u sjajnoj atmosferi prepunoj emocija, gromkih aplauza i puno zagrljaja. Nagradu za životno delo gospođi Habjanović Đurović je uručila načelnica Gradske uprave Kruševca Vesna Anđelić, dok je o ktitorstvu porodice Habjanović, budućem hramu Svete Petke u Kruševcu, govorio protojerej stavrofor Dragi Veškovac, sekretar mitropolita i arhiepiskopa kruševačkog dr Davida Perovića.

- Moja najznačajnija knjiga, koja nadilazi čitavu moju književnu karijeru, ali i čitav moj život, jeste "Petkana". To je knjiga koja me je promenila. Posle pisanja tog dela ja sam se promenila, naučila sam da više volim i da bolje razumem druge ljude i postala bolji čovek. Dakle, to je moja najznačajnija knjiga, s njom sam i započela svoj duhovni ciklus - rekla je laureatkinja.

Ona se osvrnula i na samu nagradu.

- Roman "Tamo gde je ona" smatram svojim životnim delom, jer sam u tu knjigu utkala sve svoje znanje iz istorije, istorije umetnosti i teologije i svu mudrost i iskustvo koje mi je dao život - rekla je književnica, koja je dobila Belovodsku rozetu 2016. i Vidovdansku nagradu grada Kruševca 2019. godine.

- Nagrade iz svog zavičaja shvatam kao podršku i razlikujem ih od svih ostalih priznanja. Doživljavam ih kao to da sam ja za svoj zavičaj i za ljude u njemu ostala, ono što bi rekli, naša Ljiljana. I u tom smislu mnogo mi znači - zaključila je spisateljica.