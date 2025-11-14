Slušaj vest

Komemoracija reditelju i scenaristi Zdravku Šotri biće održana u ponedeljak 17. novembra u 12 časova u zgradi Jugoslovenske kinoteke, saopštila je danas porodica.

Od Šotre, koji je preminuo 8. oktobra, oprostiće se u ime Udruženja filmskih umetnika Srbije rediteljka Ana Maria Rossi, dramski umetnici Ljubomir Bulajić i Svetlana Bojković i reditelj Goran Marković.

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je 8. oktobra u 93. godini, a ispraćaj za kremaciju održan je 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu, gde su se od njega oprostili članovi porodice, kao i brojne kolege, saradnici i poštovaoci.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. godine u selu Kozice kod Stoca u Hercegovini.

Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića.

Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

Šotra je bio reditelj šou programa "Obraz uz obraz”, koji su vodili glumci Dragan Nikolić i Milena Dravić, koja je bila izuzetno gledana u Jugoslaviji sedamdesetih godina.

Snimio je žanrovski raznolike igrane filmove kao što su ratni "Igmanski marš" (1983), politička drama "Braća po materi" (1988), istoriojski "Boj na Kosovu" (1989), tinejdžerska komedija "Lajanje na zvezde" (1998) i krimi komedija "Pljačka trećeg rajha" (2004).

Njegova književna adaptacija dela Stevana Sremca "Zona Zamfirova" (2002) bio je najgledaniji domaći film svih vremena sa 1.200.000 gledalaca u bioskopima.

