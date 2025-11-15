Slušaj vest

Kostimografkinja Slađana Žunić preminula je u Beogradu u 65. godini.

Otišla je tiho, onako kako to rade umetnici, ali je ostavila trag u filmskoj i pozorišnoj umetnosti, sofisticirano, nenametljivo, a ipak vidljivo….

Slađana je bila kostimografkinja velikih filmskih produkcija poput filma Sveti Georgije ubiva aždahu, kostimografkinja na projektima Selo gori, a baba se češlja, Čarlston za Ognjenku, Neprijatelj, Na lepom plavom Dunavu, Noćni razgovori.

Svoj život posvetila je pozorišnoj i filmskoj umetnosti. Bila je dobar čovek, prijatelj, brižna majka, sestra, drug i kolega. U poslu je kao i u životu nesebično davala sebe stvarajući veliki krug prijatelja, saradnika, kolega i poznanika u čijem društvu je Slađa bila rado viđena. Besprekorni stilista u svemu, od stvaralaštva, izgleda do urbanog ponašanja.

Žena posebne komunikacije s ljudima, sa osmehom po kome će biti upamćena.

Otišla je i ostavila u neverici one koji su je voleli, poznavali i delili lepe životne trenutke sa njom. Majka je dve odrasle ćerke koje su puno toga nasledile od nje u umetničkom izrazu, a tako će najbolje sačuvati uspomenu na majku, Slađanu Žunić.

Slađana Žunić, rođena je u Zaječaru 1959. godine. Veći deo života nakon školovanja provela je u Vranju i Beogradu.