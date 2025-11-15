Slušaj vest

Glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić se putem videa obratio na promociji monografije "Žarko Laušević" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koja je inače održana na drugu godišnjicu smrti glumačke legende.

Bajić se ovim povodom prisetio saradnje i prijateljstva s pokojnim glumcem.Žarko Laušević je, podsetimo, jednu od poslednjih filmskih uloga odigrao baš u filmu "Heroji Halijarda", autora Radoša Bajića.

Žarko Laušević promocija monografije Izvor: Kurir

Bajić se na godišnjicu smrti kolege prisetio kako je došlo do toga da baš Žarko Laušević tumači glavnu ulogu u ovom bioskopskom hitu, koji je završio i na američkom Amazon prajmu.

- U jesen 2020. godine, kada je već bilo jasno da ćemo biti u prilici da snimimo igrani film "Heroji Halijarda" i TV seriju "Vazušni most", bio sam pred velikom odlukom kome poveriti glavnu ulogu u projektu, ulogu Koste Jovića, stožera cele dramske priče raspolućene porodice sa trojicom sinova, koja se u vrtlogu, u tragici građanskog međusrpskog rata bori za opstanak i za slobodu - počeo je Radoš Bajić, te se osvrnuo i na svoj inicijalni razgovor s Lauševićem.

Žarko Laušević i Radoš Bajić na premijeri filma Heroji Halijarda u oktobru 2023. godine Foto: Damir Dervišagić

- Tih dana došao sam do američkog broja mobilnog telefona dragog i velikog Žarka Lauševića i pozvao ga. Bilo je kasno popodne, a po njujorškom vremenu negde kasna noć. Žarko se iznenadio. Obavili smo jedan veoma prijatan kolegijalni i srdačan razgovor, gde sam mu objasnio namere i do detalja o čemu se zapravo radi. Poželeo je da mu odmah pošaljem tekst scenarija, ali je insistirao da mu pošaljem scenario za TV seriju - nastavio je.

Radoš Bajić na snimanju filma Heroji Halijarda Foto: Contrast Studios

- To je šest epizoda puta negde šezdeset strana, što je ukupno oko 360 strana scenarija. Dogovorili smo se da na miru pročita scenario i obećao je da će mi se javiti za desetak dana. Nakon završenog razgovora bio sam veoma zadovoljan i srećan jer sam po emociji našeg razgovora i po tonu njegovom osetio da je veoma zainteresovan i da mu se veoma dopada projekat, kako sam mu do detalja objasnio, ali me je nešto već sledećeg dana veoma iznenadilo.

Žarko laušević u filmu Heroji Halijarda Foto: Contrast Studios

To je bio poziv Žarka Lauševića.

- Sutradan, negde posle podneva, zazvonio mi je telefon i Žarko Laušević se javio. Rekao mi je da je čitao scenario celu noć, da nije mogao da ga ispusti iz ruku, da je veoma zadovoljan tekstom i da mu se uloga veoma dopada. Tako je krenula naša saradnja i tako je počelo da se stvara jedno izuzetno iskreno, duboko i veoma snažno prijateljstvo. Šta reći? Šta reći o jednoj saradnji koja je bila izuzetna? Šta reći o jednom čoveku koji je u svojoj punoj zrelosti, glumačkoj, ljudskoj, profesionalnoj zbilja uneo celoga sebe u ovaj projekat, nešto što je činio svuda gde je igrao, u svim projektima u kojima je kreirao svoje uloge. Ali ima nešto što je veoma značajno, da je Žarko Laušević kao tumač glavne uloge u jednom glumačkom ansamblu koji je brojao preko dve stotine kolega, bio inspiracija drugim kolegama.

Poslednje pojavljivanje Žarka Lauševića u javnosti bilo je na premijeri filma Heroji Halijarda Foto: Damir Dervišagić

On je bio putokaz. On je bio kolega koji je uvek bio tu da pomogne, da da savet, da unapredi i da ponudi rešenja. Nije ni čudo što i dan-danas sve kolege koje su zajedno sa njim igrale u ovom projektu govore o velikom Žarku Lauševiću, pa i meni s jednim bolnim osećanjem što ga više nema među nama je danas, dragi prijatelji i drage kolege, velika radost da sam mogao sa vama da podelim ove reči iskrenosti, dubokog poštovanja i velike ljubavi koju i dan-danas osećam prema Žarku Lauševiću. Vaš Radoš Bajić - zaključio je u obraćanju.

