Dani Đure Jakšića predstavljaju tronedeljnu kulturno-umetničku manifestaciju koji slavi život, delo i duh Đure Jakšića (1832-1878) - pesnika, slikara, učitelja, rodoljuba i jednog od najistaknutijih stvaralaca srpskog romantizma, a u organizaciji Umetničke grupe ARTE i Kuće Đure Jakšića u Beogradu.

Manifestacija počinje u nedelju u 18 sati svečanošću u Kući Đure Jakšića u Beogradu (Skadarska 36). Dane Đure Jakšića otvoriće pesnik Matija Bećković, član SANU. Pozdravni govor održaće pisac Miodrag Jakšić, pokretač i urednik programa ove manifestacije. Programom umetničke muzike srpskih kompozitora 19. veka, otvaranje će upotpuniti profesor gitare Uroš Dojčinović i sopran Tanja Andrijić, a biće kazivani i Đurini stihovi.

Istom prilikom biće otvorena i izložba slika dvanaest slikara "Đura - inspiracija". Program u sedam srpskih gradova - Beogradu, Srpskoj Crnji (rodnom mestu Đure Jakšića), Kragujevcu, Novom Sadu, Jagodini, Irigu i Kikindi, u kome će učestvovati više od 200 umetnika, obuhvata izložbe, poetske i muzičke večeri, pozorišne prikaze, likovne izložbe, tribine, stručne skupove i edukativne radionice, čime se ostvaruje veza između različitih umetničkih izraza i podstiče dijalog između tradicije i savremenosti, predstavljajući stvaralaštvo savremenih domaćih i stranih umetnika.

Đura Jakšić, pesnik, pripovedač, dramski pisac i slikar, rođen je u Banatu, u Srpskoj Crnji, 27. jula 1832. godine u svešteničkoj porodici. Pravo ime mu je bilo Georgije. Studirao je slikarstvo u Pešti i Beču, izvesno vreme živeo u Vojvodini, a kao dvadesetpetogodišnjak je prešao u Beograd, i u Srbiji ostao do smrti.

Uz izložbu "Đura - inspiracija", tokom trajanja manifestacije biće otvorena i izložba slika "Večiti mrak, lažnog sjaja" autorke Marije Komarac iz Paraćina (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 25. 11. u 18 sati), dok će književni program činiti, između ostalog, i programi "Glumci kazuju pesnike" (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 3. 12. u 18 sati), "Đurini sledbenici" (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 23. 11. u 18 sati) i "Đurin poetikum" (Književni klub "Đura Jakšić" u Jagodini, 24. 11. u 18 sati).

Gosti manifestacije iz inostranstva dolaze iz 12 država i oni će nastupiti u Kući Đure Jakšića u Beogradu 26. novembra u 18 sati, a tom prilikom će biti uručena nagrada Gran Pri Pro Poet književnici Gordani Vlajić, glavnoj urednici Književnih novina. Gosti iz inostranstva posetiće i fruškogorske manastire, Maticu srpsku u Novom Sadu, rodne kuće Đure Jakšića u Srpskoj Crnji i Mike Antića i Raše Popova u Mokrinu, a imaće nastupe i u Irigu (vinarija Mačkov podrum, 27. 11) i dvorcu Nojhauzen u Srpskoj Crnji, takođe 27. novembra.

Deset srpskih književnika iz Rumunije predvođenih dr Slavomirom Gvozdenovićem uzeće učešće na manifestaciji nastupom u Srpskoj Crnji, u dvorcu Nojhauzen, 27. novembra.

Tokom manifestacije biće predstavljene i nove knjige Dušice Ivanović (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 19. 11. u 18 sati) i Dejana Mrkalja (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 5. 11. u 18 sati).

Muzički program manifestacije, uz duo Dojčinović/Andrijić, čine i nastupi muzičko-poetskog sastava Mića Jakšić i Orijendo u Beogradu (Kuća Đure Jakšića, 29. 11. u 18 sati) i Kragujevcu (Galerija "Đura Jakšić", 2. decembra u 18 sati), kao i nastup VIS Pelinov med iz Istočnog Sarajeva u programu "S ove strane sna", uz pesnike Snježanu Đoković i Vladimira Pešića (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 30. 11. u 18 sati).

Profesor muzike Nebojša Burić i doktor umetnosti Uglješa Colić imaće dva multimedijalna nastupa "1 na 1", kojim spajaju muziku i slikarstvo (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 5. 11. u 18 sati i dvorac Nojhauzen u Srpskoj Crnji, 28. 11. u 19 sati). Stvaralaštvo i dostignuća Srpske Crnje biće predstavljeni u Kući Đure Jakšića u Beogradu 22. novembra u 18 sati.

Zanimljivo će biti i izvođenje dramskog prikaza "Đura u Kragujevcu" (Galerija "Đura Jakšić" u Kragujevcu, 1. 12. u 18 sati), kao i tribina "Život i delo Đure Jakšića" (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 18. 11. u 18 sati), a manifestaciju će zatvoriti poetski performans Ivana Negrišorca "Let, let, letopise" povodom 200 godina Letopisa Matice srpske (Kuća Đure Jakšića u Beogradu, 6. 12. u 18 sati). Ulaz na sve programe je slobodan.

