Tema koju nova, uzbudljiva RTS-ova drama „Tvrđava“ obrađuje nije laka, i sam reditelj Saša Hajduković je nagovestio da su u pitanju dramatične okolnosti i likovi. Istorijski kontekst u koji je radnja smeštena nam je dosta blizak. U pitanju je Jugoslavija sa početka devedesetih godina prošlog veka. Jovo Maksić, koji je deo glumačke postavke, kaže da je "ostao nem" kada je video scenario, ali i kada je odgledao prve dve epizode.

- Ja sam bio rasterećen od onog momenta kad sam saznao da Hajduk režira i bila mi je mirna savest. Danas jako lako može sa tom tematikom – koja je i dan danas bolna, koja je neki deo moje istorije, mog života, ja sam bio tih godina u tom periodu – lako da se isklizne u patetiku, i vrlo lako manipulisati takvim stvarima. To se izbeglo, i Hajduk je to odradio kao jednu toplu ljudsku priču, antiratnu pre svega, gde je stavio u prvi plan porodicu, zapravo porodica jeste ta Tvrđava, ispričao je glumac i dodao:

- Za takvu priču morate imati korene odatle, da bi mogli shvatiti i da bi mogli na jedan pošten način da je ispričate. A to se upravo desilo i to mi je jako drago“.

Maksić pohvaljuje sa kojima je sarađivao na seriji, među kojima su Ognjen Mićović i Darija Vučko – u ulozi glavne junakinje, koja nosi isto ime.

- Praćenje priče o ljubavi dvoje mladih, koje možemo nazvati još jednim parom koji su moderni Romeo i Julija, omogućili su nam glumci koji su to izneli perfektno, ističe Maksić, koji tumači ulogu oca mladog Luke Baše (Ognjen Mićović).

- Verujte mi, ta deca su par meseci ranije išla dole u Knin. Razgovarali su i sa Hrvatima i sa Srbima. Kupili su to znanje, Ognjen je baš mnogo radio na naglasku, imao je veliku odgovornost, bio je ponekad vrlo dosadan sa svojim pitanjima, pod navodnicima dosadan... Pošto mu ja igram oca, najviše je mene maltretirao, i hvala mu za to i to je urodilo plodom, objasnio je Jovo.

Snimalo se na mnogim lokacijama, među kojima su okolina Nikšića i Bele Crkve… Bilo je odsta anegdota sa snimanja, a Maksić je izdvojio, prema njegovom mišljenju, ono najinteresantnije.

- Najzanimljivija anegdota je bila kada nismo dobili dozvole za naoružanje kojim je trebalo te scene borbi da se obave, pa smo morali to raditi u Beogradu. I jedva smo dobili dozvolu za eksplozije, za granatiranje. Sagrađen je jedan objekat unutar seta, koji je trebalo da se raznese. E, u međuvremenu, mi smo to dobro uvežbavali, pošto je to bukvalno bio mizankadar, gde imaš 150 statista, kolone vozila, ispreplićemo se, mora sve biti u tačno određenom momentu - gde kad izlazi ko, gde se kola zaustavljaju, i na pola replike da se desi eksplozija. I sve je prošlo super u probama, jedno 12, 13 puta smo probali, priča glumac i dodaje kako baš taj put kad su krenuli da snimaju, neko od statista mu je stao ispred automobila.

- Ja sam stao, morao sam ga propustiti, ne mogu da gazim, tako da sam već kasnio tri, četiri sekunde, kamerman di-pi zaustavlja, spušta kameru i pomoćnik reditelja mu viče – „Stop, stop, stop“! Međutim, to je preko motorole koja krči, i pod adrenalinom, zvučalo kao – „Bum, bum, bum“! I dešava se eksplozija u pogrešnom trenutku. Muka! Tad sam prvi put video Hajduka koji se iznervirao tako što je prevukao majicu preko glave“, ispričao je, i dodao da je scena ipak snimljena iz drugog pokušaja.

Maksić je siguran da će serija duboko dotaći emocije brojnih gledalaca. I sam je, pošto je odgledao prve dve epizode bio pod velikim utiskom:

- To stvarno izgleda sjajno, vrlo drugačije od svega što je do sada snimano, sa mnogo emocija iznutra, sa mnogo nekih detalja koji su onako perfektni, koji su me ostavili bez reči…. Recimo, posle gledanja, ja sam... Bukvalno mi je došlo samo da sedim… To je možda najlakši deo priče, u te prve dve epizode. To je sam početak svega toga, gde imate lepotu života, i da naslućujete neko zlo koje sprema.

Premijera prve epizode – petak, 14. novembar

Jovo Maksić u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić

Prva epizoda nove dramske serija Tvrđava – snažne, emotivne priča o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena, emituje se na Prvom programu RTS-a u petak, 14. novembra u 20 časova, a potom serija nastavlja redovno emitovanje svake subote i nedelje.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, osim Maksića, u Tvrđavi ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge.

Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor Banjalučke trilogije, Saša Hajduković.

