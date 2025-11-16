Slušaj vest

Najveći rok bend na ovim prostorima Bijelo dugme stižei u Podgoricu, gde će nastupiti 22. novembra u dvorani Mtel Morača. Nekoliko dana pred koncert oglasio se Goran Bregović.

Goran Bregović o koncertu u Podgorici Izvor: Kurir

- Bijelo dugme će svirati 22. novembra dobar koncert u Podgorici. Tifa, Alen, Ogi, Điđi, Zoran i ja jedva čekamo. Biće ludo! Ko ne poludi, taj nije normalan - poručio je frotmen benda.

Bijelo Dugme i Goran Bregović Foto: Eva Dukić

U Podgorici, nekadašnjem Titogradu, grupa je poslednji put svirala 1989. godine, pre tačno 36 godina. Na turneji "Doživjeti stotu" Goran Bregović, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović u koferima sećanja donose hitove u kojima uživamo već više od pola veka. "Ružica si bila", "Lipe cvatu", "Ako ima boga", "Đurđevdan"... samo su deo repertoara koji pevaju uglas sve generacije u publici na velikoj turneji od Vardara do Triglava. Sa njima na sceni biće kao gosti i gudači i hor.

Foto: Promo

U Podgorici nastup će trajati najmanje dva i po sata i obuhvatiće hitove iz svih faza karijere. Goran Bregović, Mladen Vojičić Tifa, Alen Islamović, Zoran Redžić, Dragan Điđi Jankelić i Ogi Radivojević, koji se priključio grupi na klavijaturama, prirediće publici koncert za pamćenje. Nastupi na njihovoj slavljeničkoj turneji su koncipirani tako da na binu, od pevača, prvo izađe Mladen Vojičić Tifa. Štafetu zatim preuzima Alen Islamović, a na kraju oba vokala zajednički izvode pesme "Hajdemo u planine", "Đurđevdan", "Ima neka tajna veza" i "Ružica si bila". Bijelo dugme, kako je ocenila kritika, uz prilagođene tonalitete i tempo pesama, sada zvuči bolje nego na koncertima 2005. godine.

Kako nabaviti karte

Cene ulaznica su 20 i 25 evra za najvernije fanove i 100 evra za VIP i mogu se nabaviti na e-tickets.me i na biletarnici dvorane Morača radnim danima od 11 do 17 časova.