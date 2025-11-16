Slušaj vest

Film „Vetre, pričaj sa mnom“Stefana Đorđevića osvojio je glavnu nagradu za najbolji film na ovogodišnjem 23. Zagreb film festivalu.

Foto: Samir Ceric Kovacevic/@Samir Ceric Kovacevic

Žiri je nagradu obrazložio sledećim rečima: „Za iskren, autentičan i pažljiv uvid u duboko emotivnu porodičnu dramu, koja, umesto oslanjanja na konvencionalna dramska sredstva, koristi sugestivan zvučni pejzaž i lirične vizuale kako bi stvorila filmsku pesmu”.

Nakon velikog međunarodnog uspeha, film stiže pred domaću publiku.

Srpska premijera filma biće održana u sredu, 26. novembra u 19 časova, u MTS dvorani, u okviru takmičarskog programa ovogodišnjeg Festivala autorskog filma.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

Foto: Samir Ceric Kovacevic/@Samir Ceric Kovacevic

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

Film Vetre pričaj sa mnom Foto: Promo

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF). Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Poslednja u nizu nagrada je Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu.

Foto: Samir Ceric Kovacevic/@Samir Ceric Kovacevic

„Vetre, pričaj sa mnom“ nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Film je podržan je od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije, Medija fonda Evropske unije, Slovenskog filmskog centra i Viba filma, Hrvatskog audiovizuelnog centra i švajcarskog fonda Vision Sud Est. U fazi post produkcije učestvovao je u okviru industrijskog dela programa Les Arcs Work in Progress gde je osvojio specijalno priznanje žirija, kao i u programu radionice First Cut Lab RE-ACT 2023.