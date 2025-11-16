Slušaj vest

U bioskope širom Srbije konaćno je stigao film "Hajduk u Beogradu"reditelja Milana Todorovića, nastalog prema voljenoj knjizi pisca Gradimira Stojkovića. Posle "Lajanja na zvezde" dobijamo još jednu priču koja prati odrastanje i dešava su u nekoj školi.

Sama radnja smeštena je u doba koje je i opisano u Stojkovićevoj knjizi, sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Podsetimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku Gligoriju Pecikozi Hajduku, koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd i pred kojim nastaju izazovi uklapanja u novo okruženje. Snimljen je prema istoimenoj knjizi, koja važi za jednu od najčitanijih knjiga za decu kod nas. Reč je o prvoj filmskoj ekranizaciji čuvenog naslova, a pored mladih aktera, u istom kadru našli su se i glumci Sloboda Mićalović kao Hajdukova majka i Dragan Mićanović kao Hajdukov otac. Ostale uloge tumače Nikola Kojo, Srđan Timarov, Ana Lečić, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi. Film "Hajduk u Beogradu" je posvećen nedavno preminulom piscu Gradimiru Stojkoviću ali tu je i Boba iz "Ludih godina", koga igra Pavle Mijanović.

Pavle ima jednu scenu sa glavnim glumcem Todorom Jovanovićem. Godine kad se dešava radnja "Hajduka" čuvena "Žikina dinastija" je bio najgledaniji film te godine u celoj Jugoslaviji. Hajduk i Vesna idu čak i u bioskop da ga pogledaju.

- Od sada kad kažu da ličim na Bobu, mogu da se pohvalim da sam igrao i na filmu - napisao je Pavle na svom Instagramu.

Glumac Vladimir Petrović slavu je stekao kao Bobu Pavlovića. I njega ćemo ponovo gledati na velikom platnu u flmu „Povratak Žikine dinastije“ koji će premijeru imati 2. decembra u Sava centru. Veza ova dva filma je reditelj Milan Todorović. Pavle studira produkciju, a Milan mu je profesor. Nadam se da smo vam rešili ovu misteriju!

