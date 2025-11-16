Slušaj vest

Na RTS je konačno stigla nova serija "Tvrđava". U 11 epizoda pratićemo život jednog zaljubljenog para, njihovih rođaka i prijatelja tokom turbulentnih godina u kojima se dogodio raspad Jugoslavije. Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović, koji su studije glume završili u Novom Sadu, u klasama Jasne Đuričić i Borisa Isakovića. Uz njih, u "Tvrđavi" ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Jovu Maksića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Mikija Manojlovića, Nebojšu Dugalića... Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Prva epizoda na programu je u petak, 14. novembra, u 20 časova, a potom se nastavlja redovno emitovanje svake subote i nedelje na Prvom programu RTS.

Darija Vučko Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic



Glumica Darija Vučko navodi da se ona i Ognjen ne mogu smatrati predvodnicima glumačke ekipe, jer serija je mehanizam u kom su oni samo jedan od šrafova koji zajedno sa ostalima pričaju priču.

- U seriji gledamo proces odrastanja mlada devojke Darije Tolje. Pratimo i njenu borbu za ljubav kroz jedanaest epizoda serije. Inače, moj direktni partner Ognjen Mićović i ja poznajemo se od srednje škole, a na kasting smo otišli potpuno odvojeno, ne znajući da smo oboje u tom procesu. Imali smo i kasting probe i nakon toga je doneta finalna odluka i za mene i za njega. Inače, tokom priprema bilo je dosta materijala. Na prvom čitanju pronašla sam vezu između moje junakinje i mene, što mi je mnogo pomoglo u kreiranju role - ističe Darija.

Saša Hajduković na snimanju serije Tvrđava Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic



Kako objašnjava reditelj serije Saša Hajduković, Darija i Ognjen glume mladi par koji pratimo u njihovom odrastanju i pokušaju da osnuju svoju porodicu, dok se njihove porodične zajednice, ali i jedna velika zajednica kao što je država, raspadaju "u velikom stilu".

Pošto njih dvoje nisu bili ni rođeni kad su se ovi dramatični događaji odigravali na našim prostorima, ali s obzirom na to da je u pitanju jako važan istorijski period koji se reflektuje i na naš današnji život, i Darija i Ognjen priznaju da im nije bilo teško da se užive u taj period.

- Pitanja o tome sam postavljala i ranije, kroz neki drugi materijal kojim sam se bavila, ali i kroz život, tako da je to neko prikupljanje trajalo godinama, a u periodu same pripreme uloge, naravno, čitanje, razgovor s ljudima, dokumentarni materijal, puno sadržaja ima i na internet - priča glumica, čije poreklo vodi iz Like, a odrasla je u Beogradu.

1/8 Vidi galeriju Serija Tvrđava Foto: Aleksandar Letić, Antonio Ahel / Ata Images



- Za mene su bili najznačajniji razgovori s mojim prijateljem iz Knina koji sad već 30 godina živi u inostranstvu. Veoma sam mu zahvalan što je odlučio da sa mnom podeli veliki deo svog odrastanja i priče o rastancima s bliskim prijateljima, s rodbinom... To je za mene bio podsetnik da su ovo bili neki pravi ljudi, da se to stvarno dogodilo i da moram da imam veliko poštovanje i fokus kad se pripremam - ističe Mićović.

Reditelj Hajduković navodi da je bio izazov, ali i veliko zadovoljstvo pronaći njih dvoje, kao i ostatak ekipe serije.

- To jeste u stvari generacijska priča koja, bez obzira na to kad je postavljena, u devedesete, četrdesete, šezdesete, ima iste probleme kakve ima svaka generacija. Samo što je ovo vreme dodalo jednu okolnost koja je vrlo potresna. Generalno, sve stvari se kod nas, nažalost, nekako često potpuno raspadaju i onda nanovo sastavljaju. Tako da to je nekako naša arhetipska priča - napominje reditelj.

Foto: Damir Dervišagić



Publika će gledajući seriju proživljavati prijateljske, porodične, ljubavne "tvrđave".

- Imate dvoje ljudi, imaju 20 godina, Luka odlazi u rat. U jednom trenutku se postavlja pitanje da li otići, da li ostati, na kraju šta će biti, kako se posvetiti njihovoj porodici. To su vremena kad u Kninu nije bilo struje, nestala je voda, namirnica nije bilo i sad se naravno postavlja pitanje kako Luka od 20, 22 godine može da doprinese toj situaciji, da li mora da ode, kako će da obezbedi hranu ne samo za Dariju nego i za svoju majku, za svog oca, za Darijinu porodicu. To su velika iskušenja, tektonski poremećaji za jednog mladog čoveka koji mora preko noći da odraste i da se snađe kako zna i ume - naglašava Ognjen.

Foto: ATA images

Serija je snimana uglavnom u Nikšiću i okolini Nikšića, u Velimlju. Jedan deo je sniman u Beogradu i Beloj Crkvi, navodi reditelj.

Ognjen Mićović napominje da je snimanje u Velimlju kod Nikšića za njega bilo posebno iskustvo s obzirom na to da njegova porodica potiče odatle.

- Moj deda se rodio u Prigradini, 200 metara od Velimlja, i išao je u osnovnu školu u Velimlju. Moje prezime potiče iz tih krajeva. Većina statista su bili moji rođaci. Za mene to bilo posebno emotivno, biti tu, svoj na svome.

Hajduković dodaje da su na svim lokacijama na kojima su snimali bili srdačno dočekani i prihvaćeni.





Foto: Aleksandar Letic/aleksandarletic@yahoo.com

