Slušaj vest

Život Žarka Lauševića bio je pravo filmsko delo, ali bez uobičajene sreće koju mnogi povezuju sa slavom.

Prvih nekoliko decenija, svi su mu zavideli. Igrao je nezaboravne uloge u filmovima i serijama, nosio je likove poput "Oficira s ružom", "Šmekera", "Miloša Obilića", "Šilje" i "Aleksu", uloge koje su ga učinile kraljem jugoslovenske kinematografije. Međutim, iza svega toga, stvarnost je bila mnogo tragičnija od bilo kojeg scenarija.

Tragedija koja nije mogla biti predvidena

U galeriji pogledajte kultne uloge Žarka Lauševića:

1/13 Vidi galeriju Žarko Laušević u mladosti Foto: Printscreen, arhiva JDP

Iako je karijera bila uspešna, njegov privatni život doživeo je dramatičan obrt. Tragični događaj obeležio je njegovu drugu polovinu života. Kroz sve to, Žarko Laušević je prošao sa neverovatnom snagom i hrabrošću, ali je u tom procesu izgubio mnogo. Njegov povratak na scenu, iako snažan, nije mogao da izbriše tragove prošlih bolnih iskustava.

Završnica životne odiseje

Nakon hrabre borbe sa rakom pluća, 15. novembra 2023. godine, Žarko je napustio ovaj svet. Njegov odlazak nije ostavio samo prazninu u kinematografiji, već je celo društvo – i bivša Jugoslavija, na trenutak, zadrhtalo u bolu. Ipak, verujemo da je našao mir u večnosti, u "nebeskom teatru", kako bi to on možda sam rekao.

U jednoj od svojih knjiga ostavio je snažnu poruku:

"Svi mi putujemo snovima. Svi smo putnici na autoputu života. Skitnice na kolovozu čežnje. Beskućnici u domu ljubavi. Borci u ratu tuge. Izgubljeni tražimo. Neshvaćeni shvatamo. Nevoljeni volimo. Nesigurni se nadamo. I svi smo isti. I svi smo različiti."

"Sivi dom"

Žarko Laušević u seriji Sivi dom Foto: Printscreen

Jedna od ključnih tačaka u njegovoj karijeri bila je serija Sivi dom, koju je publika dobro zapamtila, a Žarko je svojim likom Šilje stekao status legende. Serija, koja se bavila temama maloletničke delinkvencije, prikazivala je sudbine mladih ljudi u pokušaju da se izbore sa vlastitim demonskim duhovima i lošim odlukama. Šilja je bio lik koji je pokušao da se oslobodi prošlosti, ali ga je ona stalno stizala.

Njegova uloga Šilje bila je posebna, jer je tokom svih 12 epizoda gotovo uopšte govorio. No, uprkos tome, Žarkov lik ostao je nezaboravan.

"Ženski deo populacije tada je ludeo za njim. Neki muškarci, naročito srednjoškolci, brijali su deo desne obrve, baš kao što je Žarko imao", prisetio se Gordan Mihić, scenarista serije.

Pesma koja je postala ikona

Zanimljivost oko "Sivog doma" nije samo u samoj priči, već i u pesmi koja je postala gotovo simbol te serije. Numera "Sve što želim u ovom trenutku", koju je izvodila grupa Far, postala je hit zahvaljujući sceni u učionici gde su svi glumci morali da pevaju u glas. Muzičar Aleksandar Filip, koji je svirao na usnoj harmonici, priseća se kako je pesma nastala:

"U Ćićevcu smo ustajali u pet ujutru. Glavni problem je bio to što je trebalo da cela učionica peva, a ja da sviram na usnoj harmonici. Dvadesetak statista i pet glumaca! Razmišljao sam šta da radimo. Na usnoj harmonici ne umem ništa pametno da sviram, osim nekih bluz rifova. Palo mi je na pamet da to mora da bude nešto što svi koliko-toliko znaju", ispričao je Filip.

Iako je prva ideja bila da se snimi pesma "Jedne noći u decembru" Kemala Montena, na kraju su se odlučili za originalnu pesmu, koja je postala neizostavan deo serije.

"Kada sam zapevao prve stihove "Sve što želim u ovom trenutku", svima se dopalo. Pesma u tom trenutku nije ni bila završena, a kasnije je Dušan koji je u grupi "Far" svirao bas gitaru dopisao refren. Tako je sve počelo", otkrio je Filip.

Žarko Laušević: Večna Inspiracija

Žarko Laušević nije samo bio glumac - on je bio ličnost koja je životom i delom ostavila neizbrisiv trag na našoj kulturnoj sceni. Njegova životna priča – ispunjena usponima i padovima, slavom i tugom – ostaje trajna inspiracija za mnoge. Iako je 2023. godine otišao, njegov lik i delo nastavljaju da žive u srcima onih koji su ga voleli i poštovali. Njegov povratak na scenu, njegove uloge, i njegova filozofija o životu, ostaju sa nama, kao svetionici za one koji veruju u snagu umetnosti da menja svet.

Pogledajte video: Promocija monografije Žarko Laušević