Večeras će gledaoce Prvog programa RTS-a dočekati treća epizoda serije "Tvrđava", koja nosi simboličan naziv "Svadba". U ovom nastavku pratićemo pripreme za venčanje između dvoje glavnih junaka – Hrvatice Darije i Srbina Luke – čija ljubavna priča nastaje u senci ratnih tenzija.

Međutim, zbog prenosa fudbalske utakmice Srbija – Letonija iz Leskovca, kao i redovnog "Dnevnika 2", večerašnja epizoda neće početi u svom uobičajenom terminu. Novi termin emitovanja je u 20:55 sati.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije Tvrđava:

Radnja epizode: ljubav usred napetosti

Dok Darija i Luka planiraju svoj zajednički život, situacija oko njih postaje sve složenija. Knin i okolina nalaze se na ivici sukoba, a tenzije se iz dana u dan pojačavaju. U takvom ambijentu, mladom paru nije ni malo lako da očuva mir, ljubav i veru da će njihov brak preživeti sve bure koje predstoje.

O čemu govori serija "Tvrđava"?

"Tvrđava" je ratna drama smeštena u vreme raspada Jugoslavije, fokusirana na živote običnih ljudi u Kninu i okolnim krajevima. Kroz sudbine Srba i Hrvata, serija osvetljava kako politička previranja, rastuća netrpeljivost i sukobi utiču na svakodnevni život – na porodice, prijateljstva i ljubavi koje pokušavaju da opstanu u nemogućim okolnostima.

Centralnu priču nose Darija i Luka, mladi par podeljen nacionalnošću, ali spojen iskrenom emocijom. Njihova borba za zajedničku budućnost simbolizuje ono što je u tim vremenima mnogima bilo uskraćeno – mogućnost da ljubav bude jača od rata.

