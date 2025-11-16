Slušaj vest

Iako je od premijere filma "Ko to tamo peva" prošlo više od četiri decenije, ovaj klasik i dalje zauzima posebno mesto u domaćoj kinematografiji. Za ulogu Miška Krstića, vozača autobusa i sina konduktera, glumac Aleksandar Berček morao je da prihvati i značajnu promenu izgleda.

Reditelj Slobodan Šijan svojevremeno je otkrio da mu nije bilo svejedno kako će Berčeka nagovoriti da pristane na zahtevnu transformaciju.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma Ko to tamo peva:

Film "Ko to tamo peva"

"Aleksandar Berček je u to vreme bio mladi glumac u usponu koji je, recimo, pre toga uradio odličnu ulogu u filmu "Kvar" Miše Radivojevića. Hteo sam ga za ulogu sina, to jest šofera, ali sam zamislio da ga ošišam do glave da bi taj njegov šarmantni, osvajajući osmeh delovao pomalo idiotski na način koji nama za film treba. Razgovarao sam s Mišom Radivojevićem da mi pomogne da ga ubedimo… Sumnjao sam da l’ će uopšte pristati da igra jer on tu ima jako malo teksta, a tek šišanje… Međutim, prihvatio je, pristao. Bez problema. Sjajna je saradnja bila, a izvanredno je uradio ulogu. Radili smo po osećaju. U početku mi je davao neke varijante da izaberem, i onda sam ja nešto odabrao, a on je potom to dalje razrađivao," ispričao je Šijan za "Blic".

Nezaboravna scena i pravi šamar

Jedna od najpoznatijih scena u filmu desila se kada putnici optužuju romske muzičare da su ukrali novčanik liku Alekse Simića. Na setu je, prema rediteljevoj zamisli, trebalo snimiti krupan plan, zbog čega je Danilo Bata Stojković morao zaista da ošamari mladog glumca Nenada Kostića.

U galeriji pogledajte kako sada izgleda autobus iz Ko to tamo peva:

Autobus iz filma "Ko to tamo peva"

Ekipa je kasnije pričala da dečak taj trenutak nije očekivao, pa je pobegao iz autobusa i navodno završio čak u Pančevu, dok su ga svi tražili. Bata Stojković mu je doneo bombonjeru, izvinio se i obećao da ga više neće udarati, dok su producenti molili da se vrati i nastavi snimanje.

Berčekov sin – sjajan muzičar i uspešan stvaralac

Mnogi ne znaju da je Berčekov sin, Nikola Berček, veoma talentovan i uspešan u umetničkom svetu. Prepoznatljiv je kao gitarista alternativnog rok sastava Autopark, ali i kao profesionalac iza kamera.

Njegovo ime se može videti u odjavnoj špici serije "Tajna vinove loze", jer je po zanimanju scenograf, a bavi se i produkcijom. Radio je na brojnim projektima, kao što su "Profesionalac", "Jagodići", "Ulica lipa", "Kordon", "Smrdljiva bajka", "Ivkova slava", "Buđenje iz mrtvih", "Brat Dejan".

Nikola se oprobao i kao scenarista, pa je učestvovao u stvaranju filma "Pad u raj", a bio je i asistent scenografije u filmu "T.T. sindrom" i asistent producenta u ostvarenju "Nož".

