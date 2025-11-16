Ko je Luka koji briljira u seriji Tvrđava? Glumac osvojio srca regiona, a evo kako se pripremao za ulogu
Tek nekoliko dana nakon početka emitovanja, serija "Tvrđava" već je privukla veliku pažnju gledalaca. Emotivna, snažna i tematski zahtevna, priča je podigla mnogo prašine i odmah postala jedna od najgledanijih na domaćim ekranima.
Ko je Ognjen Mićović?
Glavni lik tumači Ognjen Mićović, kojeg publika pamti iz filmova i serija poput "Čuvari formule", gde je igrao Životu Vranića. Ognjen je ranije govorio o ovoj ulozi, naglašavajući težinu priprema i razumevanja karaktera:
"Života je optimističan naučnik, ne gubi nadu i veru u ozdravljenje i širi pozitivnu energiju i drugima."
Kako bi što verodostojnije prikazao lik, posvetio se čitanju literature iz pedesetih godina, istraživao istorijski kontekst i slušao muziku iz tog vremena. Priznao je da mu je snimanje bilo stresno i da je imao tremu, ali i da je dao svoj maksimum. Mićović je student glume u klasi Borisa Isakovića, a kada govori o svojim profesionalnim ambicijama, napominje da želi da radi "sa dobrim ljudima, koji će da ginu za neku priču".
Pripreme za "Tvrđavu" — emocije i odgovornost
Tema serije bavi se tragičnim događajima iz devedesetih, pa je za mlade glumce zadatak bio izuzetno zahtevan. Mićović je objasnio da je posebnu snagu pronašao u razgovorima sa prijateljem iz Knina:
"Za mene su bili najznačajniji razgovori s mojim prijateljem iz Knina koji sad već 30 godina živi u inostranstvu… To je za mene bio podsetnik da su ovo bili neki pravi ljudi, da se to stvarno dogodilo i da moram da imam veliko poštovanje i fokus kad se pripremam."
Dodao je da mu je najteže palo da bude dostojan tuđih priča i tragedija: "Najzahtevnije je bilo to biti dostojan ljudi koji su prošli kroz sve ovo… Trudio sam se da se tome, što je moja moć, približim što više."
O čemu govori serija "Tvrđava"?
Ova drama u 11 epizoda prati sudbinu jednog mladog para, njihovih porodica i prijatelja tokom raspada Jugoslavije. Scenario potpisuju Mirko Stojković i Goran Starčević, a glavna ideja serije jeste prikaz porodice kao poslednjeg oslonca u teškim vremenima.
Pored snažnih emocija i istorijskog konteksta, priča naglašava solidarnost, zajedništvo i važnost očuvanja pravih vrednosti čak u najtamnijim periodima. Uz Ognjena Mićovića, u seriji glume i Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Slaviša Čurović, Jovo Maksić i mnogi drugi koji daju veliki doprinos atmosferi i emocionalnoj snazi ovog ostvarenja.
