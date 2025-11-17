Slušaj vest

Komemoracija u čast reditelja i scenariste Zdravka Šotre održava se danas, 17. novembra, u Jugoslovenskoj kinoteci. Tim povodom, u ime filmske zajednice i Udruženja filmskih umetnika Srbije, od Šotre će se govorima oprostiti rediteljka Ana Marija Rossi, dramski umetnici Ljubomir Bulajić i Svetlana Bojković, kao i reditelj Goran Marković.

Na komemoraciji su se u Jugoslovenskoj kinoteci okupili članovi porodice proslavljenog umetnika, supruga Neda Todorović i sin Marko, ali i kolege iz filmske industrije i prijatelji.

Ljubomir Bulajić: Bilo bi nezahvalno ljutiti se na Boga što nam ga je uzeo

- Šotru sam upoznao kao mlad glumac, po izlasku sa akademije. Tada je bilo malo drugačije vreme. Nije se snimalo ovoliko i svaka prilika da se pogodi jedna velika i zanimljiva dramska uloga je bila retkost. Svi znamo način na koji je radio - brzo i jako. To je bio svojevrstan dril za mladog glumca. Upoznali smo rečenicom "Budalo, ti nisi Crnogorac ti si moj Hercegovac".

Ljubomir Bulajić na komemoraciji Zdravku Šotri Foto: Petar Aleksić

Posebno na šta sam ponosan je da mi je beskrajno drago da nije prošao nijedan njegov projekat da me se nije setio. U "Aleksandru od Jugoslavije" je trebalo da igram nešto drugo i onda me je Šotra zvao sedam dana pre početka snimanja da mi kaže da ću ja igrati. Noć pred prvi dan snimanja se objavi vanredno stanje i ja sam tako dobio tri meseca da spremim ulogu.

Ljubomir Bulajić na komemoraciji u čast Zdravka Šotre Foto: Petar Aleksić

Moj odnos sa njim je bio turbulentan, znali smo i da se posvađamo. Šotra je imao jedan bogat život i pun svega i svačega. Bilo bi nezahvalno ljutiti se na Boga što nam ga je uzeo. Utehu treba tražiti u tome da je Šotra proživeo svoj ovozemaljski život živopisno i sada će nastaviti da živi kroz nas i svoja dela.

Govor Ane Marije Rossi: Reditelj s najdužim radnim vekom

Govorom rediteljke Ane Marije Rossi otvoren je drugi segment komemoracije, u kom prijatelji i saradnici Zdravka Šotre govore o njemu.

Foto: Petar Aleksić

- Lična karta Zdravka Šotre bi me obavezivala da kažem da nas je napustio najstariji član Asocijacije reditelja, a rekla bih najmlađi.

Spremala sam se kao đak i kolega za razgovor sa Šotrom o njegovom radu i delu. Imala sam u glavi da razgovaram sa velikim čovekom. Ne poznajem reditelja koji je imao duži radni vek. Bio nam je dragocen kao počasni član Asocijacije reditelja. Ljudski i čestito je sagledavao zajednički interes. Jugoslovenskoj i sprskoj kinematografiji ostavio je nekoliko značajnih dokumentaraca. Sve ih vezuje zajednička nit, a to je čuvena Šotrina brzina u radu. Govorio je da je čitavog radnog veka bio gonjen strahom da će potrošiti više novca i svaki put se zaklinjao da će raditi polako i temeljno. I onda bi ponovo snimio film za 30 dana.

Svaki komentar o festivalskim nepravdama je izbegavao. Kada je u jednom trenutku sabrao svoje utiske, dobili smo knjigu o svojim Šotrama, porodici i korenima. Verujem da će zalaganjem njegove porodice poslednja zaostavština Zdravka Šotre biti pred čitaocima.

Minut ćutanja, bezbroj filmova i samo dvoje glumaca na komemoraciji

Komemoracija je otpočela minutom ćutanja u čast omiljenog reditelja i scenariste.

Jugoslovenska kinoteka će od 27. novembra prikazati nekoliko njegovih dela, naveli su iz Kinoteke na početku komemoracije, nakon čega je prikazan izbor inserata iz filmova Zdravka Šotre. Nakon prikazivanja inserata iz Šotrinih mnogobrojnih filmova usledio je gromoglasan aplauz prisutnih u znak poštovanja prema delu koje je iza sebe ostavio.

Foto: Petar Aleksić

Iako je Zdravko Šotra sarađivao sa stotinama glumaca tokom višedecenijske karijere, na komemoraciju su od njih došli samo Ljubomir Bulajić i Svetlana Bojković, koji su inače i govornici na skupu.

Zdravko Šotra je, podsetimo, prošle godine objavio monografiju "Mojih 500 glumaca", u kojoj je napravio rekapitulaciju svoje saradnje sa srpskim glumištem.

Sećanje

Zdravko Šotra preminuo je 8. oktobra u 93. godini života. Ispraćaj za kremaciju održan je 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu, gde su mu poslednji pozdrav uputili članovi porodice, dugogodišnje kolege i brojni poštovaoci njegovog rada.

Rođen 14. februara 1933. godine u hercegovačkom selu Kozice kod Stoca, Šotra je već kao mladić pokazao interesovanje za umetnost. Diplomirao je režiju 1954. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, u klasi profesora Vjekoslava Afrića.

Profesionalni put započeo je na Televiziji Beograd, gde je radio od samog osnivanja 1958. pa sve do 2001. godine. Upravo tamo potpisao je kultni šou program Obraz uz obraz, koji su vodili Dragan Nikolić i Milena Dravić, a koji je tokom sedamdesetih godina bio jedan od najgledanijih televizijskih formata u tadašnjoj Jugoslaviji.

Milena Dravić i Dragan Nikolić u šou Obraz uz obraz Foto: Printscreen

Tokom decenija stvaralaštva Šotra je snimio niz žanrovski raznovrsnih filmova. Izdvajaju se ratna drama Igmanski marš (1983), politički nabijen film Braća po materi (1988), istorijski spektakl Boj na Kosovu (1989), tinejdžerski klasik Lajanje na zvezde (1998) i krimi-komedija Pljačka trećeg rajha (2004).

Među njegovim najvećim ostvarenjima posebno mesto zauzima književna adaptacija dela Stevana Sremca Zona Zamfirova (2002), koja je postala najgledaniji domaći film svih vremena, sa čak 1.200.000 gledalaca u bioskopima. Ovaj rekord i dalje predstavlja značajnu prekretnicu u istoriji srpske kinematografije.

