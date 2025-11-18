Slušaj vest

Glumica Eva Ras otvorila je vrata svoje duše i ispričala priču o životu koji je obeležen ljubavima, porocima, tragedijama i neuništivom hrabrošću. Od prvog braka sa samo 18 godina, preko studentskih grešaka i iskustava sa drogama, do pronalaska prave ljubavi sa trećim suprugom, Ras otkriva kako su ljubav, gubici i umetnost oblikovali njen život i učinili je osobom koju danas znamo i poštujemo.

Detinjstvo u senci rata

Eva Ras rođena je u Subotici kao Eva Marija Balaša Vagner, u ratnim vremenima.

„Setim se Drugog svetskog rata. Svi su se radovali mom rođenju, a u isto vreme plakali od straha za nas. Majka mi je pričala kroz kakve smo muke prolazili — bez hrane, obuće, ogreva“, priseća se glumica.

Pogledajte u galeriji fotorafije Eve Ras iz mladosti:

1/4 Vidi galeriju Eva Ras u mladosti Foto: Printscreen/Youtube

Otac Robert je napustio porodicu kada je Eva imala samo dve godine, priznajući majci da je homoseksualac.

„Sećam se rastanka iako sam bila beba. Majka me je držala u naručju, a ja sam znala da je taj čovek otac. Očekivala sam da me uzme, ali nije. Mislila sam da je zbog mene napustio majku. Tek kasnije sam saznala da je otac priznao majci da je homoseksualac i otišao.“

Eva je posle mnogo godina ponovo srela oca, u stanu sa njegovim partnerom, nakon čega je prekinula svaki kontakt zbog majčine pretnje samoubistvom.

„Otac je napisao da se više ne možemo viđati, iako me je voleo i smatrao me svojom slikom i prilikom. To je bio naš poslednji susret.“

Prvi brak i rana spoznaja ljubavi

Eva Ras i Danilo Bata Stojković u filmu Ima Ljubavi nema ljubavi Foto: Printscreen

Glumica Eva Ras je otvoreno govorila o svom prvom braku, retko pomenjivanom u javnosti, ali i o životu koji je bio pun izazova.

„Ljubav je dar koji Bog može da podari ili ne podari. Čak i kada je imate, možete je izgubiti. Ljubav je biće koje može da nas napusti u svakom trenutku. To sam iskusila sa 18 godina, kada sam se udala za dečka koji nije mogao da živi bez mene. Jednog jutra je rekao da ga je sramota što me je oženio, jer vidi da nisam takva kakvom me je zamišljao. Shvatio je da sam drugačija i da ljubav koju je osećao nije bila prava slika mene“, priznaje Eva iskreno.

Brak se ubrzo raspao, a Eva ga opisuje kao „studentski“ — prekretnicu i bolnu lekciju.

„Oženio me je na kvarno. Bila sam mlada, imala 18 godina, studirala, a nisam znala šta me čeka. Tek kada smo se venčali, saznala sam da se drogirao. Drogu nije koristio da bi me naveo na to, ali je bila svuda po stanu. Jednom sam mu rekla da želim da probam i ja. Odgovorio je da to učinim dok njega nema. Prvi put sam probala kokain sa 20 godina.“

Eva Ras Foto: Kurir Televizija

Unutrašnji raspad i iskustvo droge

Eva Ras opisuje period preispitivanja i gubitka kontrole nad sobom:

„Nakon što bih se nadrogirala, činilo mi se da mogu da prođem kroz zidove. Zidovi su mi se činili mekani, danima nisam jela, pila, spavala, niti obavljala fiziološke potrebe. Povraćala sam od psihičkog gađenja jer sam gubila sebe. Tek kada sam se stabilizovala, shvatila sam da zidovi nisu mekani i da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Ne želim da pričam o njemu — on ima svoj život, a ja poštujem i njegovu decu i unuke.“

Eva Ras Foto: Kurir Televizija

Pravi dom sa trećim suprugom

Eva je prava sreću pronašla sa Radomirom Stevićem Rasom.

„Posle mog drugog razvoda, imala sam 22 godine. Upoznali smo se u utorak, a u subotu sam postala njegova žena. Nismo se ni poljubili do tada, ali on je insistirao na braku. Pet dana me je saletao, a ja sam pristala. Od tog trenutka osetila sam pravu sreću. Kada smo dobili ćerku Krunu, naš dom bio je ispunjen ljubavlju. Ras mi nije dozvoljavao da pričam o poslu kod kuće i želeo je da u našem domu vlada mir“, priseća se Eva.

Zajedno su osnovali Teatar nacionalne drame 1964. godine, a tri godine kasnije postala je poznata i po ulozi u filmu Ljubavni slučaj.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Ljubavni slučaj" u kojem se Eva Ras obnažila prvi put:

1/6 Vidi galeriju Eva Ras u filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT Foto: Avala Film / AFP / Profimedia

Najveći životni gubici

Osamdesete su doneli tragedije: suprug je iznenada preminuo 1982. godine, a zatim su umrli i roditelji.

„Muž je umro dok sam bila u Budimpešti, saznala sam tek dva dana kasnije. Majka mi je preminula 15. septembra 1986, a otac 11. novembra iste godine. Otac je pio alkohol, možda planirao samoubistvo, jer je izgubio majku. Nisam otišla na njegovu sahranu“, priseća se Eva.

Najveći bol, ipak, bio je gubitak ćerke:

„Nikada neću saznati kako je preminula. Francuska policija je rekla da je prirodna smrt. Od tada nosim crninu, jer me štiti i simbolizuje večni žal.“

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom