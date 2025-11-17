Slušaj vest

Na današnji dan, 1876. godine, publika u Moskvi imala je priliku da čuje premijeru jednog od najpatriotskijih dela Petra Iljiča Čajkovskog– Slovenskog marša, prvobitno poznatog kao Srpsko-ruski marš. Ova kompozicija, obojena tugom, nadom i slavom, nastala je pod uticajem Srpsko-turskog rata i ruske solidarnosti prema srpskom narodu.

Čajkovski i Srpsko-ruski marš

Kompozicija Petra Iljiča Čajkovskog, op. 31, napisana je u Be-molu i inspirisana događajima iz Srpsko-turskog rata 1876. godine. U ovom ratu mnogi ruski dobrovoljci stali su na stranu Srba, pokazujući solidarnost i hrabrost. Priča kaže da je Čajkovski, na zahtev svog bliskog prijatelja Nikolaja Rubinštajna, stvorio delo koje će biti izvedeno na dobrotvornom koncertu za ruske ranjenike iz rata.

Motivi rata i patriotskog zanosa prožimaju svaku notu ovog marša. Kompozitor kroz muziku dočarava patnju Srba pod turskom vlašću, zločine počinjene na Balkanu, srpsku molbu za pomoć, ali i hrabri marš ruskih dobrovoljaca koji su požurili da pruže podršku srpskom narodu.

Srpska inspiracija u muzici

Da bi delo autentično odražavalo srpski duh, Čajkovski je proučavao našu narodnu muziku. Tri pesme iz zbirke Kornelija Stankovića „Srpske narodne melodije“ (Beč, 1862) direktno su poslužile kao inspiracija:

„Sunce jarko, ne sijaš jednako“

„Prag je ovo milog Srba“

„Jer puščani prah“

Ove melodije unose u kompoziciju i sentimentalnost i patriotsku snagu, spajajući rusku kompozitorsku veštinu sa balkanskim muzičkim nasleđem.

Premijera i utisak publike

Delo je premijerno izvedeno u Moskvi, a sam Čajkovski stajao je za dirigentskim pultom, pokazujući koliko mu je stvar bila draga. Publici se marš odmah dopao, a njegova energija i emotivni naboj učinili su izvedbu nezaboravnom.

Iako je kasnije delo postalo poznato pod nazivom Slovenski marš, prvobitno ime – Srpsko-ruski marš – ostaje u sećanju kao simbol veze između dva naroda i umetničke posvećenosti Čajkovskog.

