Legendarna grupa Smokie po prvi put u Srbiji: Koncertom u MTS dvorani slavi 50 godina karijere
Kultni bend Smokie, osnovan davne 1968. godine u Engleskoj, već decenijama oduševljava publiku širom sveta svojim vanvremenskim hitovima. Njihove pesme, poput "Living Next Door to Alice", “I’ll Meet You At Midnight” i "Needles and Pins", postale su sinonim za vrhunsku rock muziku.
Ova grupa, koju čine vanserijski muzičari jedinstvenog stila i energije, osvojila je srca mnogih generacija fanova. Njihovi koncerti su prava muzička magija, ispunjena emocijama i nostalgičnim momentima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Sada imate priliku da ih vidite uživo i uživate u njihovim legendarnim hitovima – Smokie dolazi u Beograd i Srbiju po prvi put! Bend koji je prodao preko 30 miliona nosača zvuka i još uvek je jedan od najslušanijih na digitalnim platformama, proslavlja pola veka uspešne karijere koncertom u MTS dvorani, sutra 18. novembra 2025.
Smokie će pred našom publikom nastupiti u sledećoj postavi:
Pete Lincoln – vokal i ritam gitara
Mick McConnell – gitara
Martin Bullard – klavijature
Steve Pinnell – bubnjevi
Luke Bullard - bass
Ne propustite priliku da čujete pesme koje su obeležile čitavu jednu epohu i provedete nezaboravno veče u društvu legendarnih muzičara!
Ulaznice možete nabaviti na blagajni MTS dvorane kao i online na https://smokie.rs/ i https://tickets.rs/event/smokie_18526
(Kurir.rs)
