Kultni bend Smokie, osnovan davne 1968. godine u Engleskoj, već decenijama oduševljava publiku širom sveta svojim vanvremenskim hitovima. Njihove pesme, poput "Living Next Door to Alice", “I’ll Meet You At Midnight” i "Needles and Pins", postale su sinonim za vrhunsku rock muziku.

Ova grupa, koju čine vanserijski muzičari jedinstvenog stila i energije, osvojila je srca mnogih generacija fanova. Njihovi koncerti su prava muzička magija, ispunjena emocijama i nostalgičnim momentima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Sada imate priliku da ih vidite uživo i uživate u njihovim legendarnim hitovima – Smokie dolazi u Beograd i Srbiju po prvi put! Bend koji je prodao preko 30 miliona nosača zvuka i još uvek je jedan od najslušanijih na digitalnim platformama, proslavlja pola veka uspešne karijere koncertom u MTS dvorani, sutra 18. novembra 2025.

Foto: Simon Allen

Smokie će pred našom publikom nastupiti u sledećoj postavi:

Pete Lincoln – vokal i ritam gitara

Mick McConnell – gitara

Martin Bullard – klavijature

Steve Pinnell – bubnjevi

Luke Bullard - bass

Ne propustite priliku da čujete pesme koje su obeležile čitavu jednu epohu i provedete nezaboravno veče u društvu legendarnih muzičara!

Ulaznice možete nabaviti na blagajni MTS dvorane kao i online na https://smokie.rs/ i https://tickets.rs/event/smokie_18526

(Kurir.rs)

