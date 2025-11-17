Slušaj vest

Kultni bend Smokie, osnovan davne 1968. godine u Engleskoj, već decenijama oduševljava publiku širom sveta svojim vanvremenskim hitovima. Njihove pesme, poput "Living Next Door to Alice", “I’ll Meet You At Midnight” i "Needles and Pins", postale su sinonim za vrhunsku rock muziku.

Ova grupa, koju čine vanserijski muzičari jedinstvenog stila i energije, osvojila je srca mnogih generacija fanova. Njihovi koncerti su prava muzička magija, ispunjena emocijama i nostalgičnim momentima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Sada imate priliku da ih vidite uživo i uživate u njihovim legendarnim hitovima – Smokie dolazi u Beograd i Srbiju po prvi put! Bend koji je prodao preko 30 miliona nosača zvuka i još uvek je jedan od najslušanijih na digitalnim platformama, proslavlja pola veka uspešne karijere koncertom u MTS dvorani, sutra 18. novembra 2025.

Smokie publika.jpeg
Foto: Simon Allen

Smokie će pred našom publikom nastupiti u sledećoj postavi:

Pete Lincoln – vokal i ritam gitara
Mick McConnell – gitara
Martin Bullard – klavijature
Steve Pinnell – bubnjevi
Luke Bullard - bass

Ne propustite priliku da čujete pesme koje su obeležile čitavu jednu epohu i provedete nezaboravno veče u društvu legendarnih muzičara!
Ulaznice možete nabaviti na blagajni MTS dvorane kao i online na https://smokie.rs/ i https://tickets.rs/event/smokie_18526

(Kurir.rs)

Ne propustiteKulturaGrupa Smokie prvi put dolazi u Srbiju: Koncertom u MTS dvorani 7. juna slavi 50 godina karijere
Smokie 01.jpg
KulturaHENDLOVA „ALĆINA“ – XX FESTIVALA RANE MUZIKE 14. NOVEMBRA U MADLENIANUMU
alcina.jpg
Pop kulturaKerber najavljuje koncert u Sava Centru: Simfonijski spektakl koji se ne propušta!
Kerber
Pop kulturaDrugi koncert rasprodat još brže: Jakov Jozinović oborio lični rekord!
Jakov Jozinović nastupio u MTS dvorani

 VIDEO: Koncert Saše Matića:

Koncert Saše Matića u Novom Sadu Izvor: Live production