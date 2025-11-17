Slušaj vest

U rekordnom roku, za samo nekoliko dana rasprodata je velika beogradska premijera filma "Povratak Žikine dinastije", zakazana za 2. decembar u Sava centru.

Od kada je renovirana Plava dvorana Sava centra, ni jedna filmska premijere nije imala ovako interesovanje publike. Ovakvo nezapamćeno interesovanje potvrđuje da kultna franšiza i dalje ima vernu i brojnu publiku, a očekivanja od povratka legendarne porodice Pavlović su ogromna.

Povratak Žikine Dinastije Foto: Printscreen/ YouTube/ Art Vista, Nemanja Miscevic

Umesto legendarnog Gidre, koji će ostati zauvek upamćen kao Herr Žika, ovog puta imamo njegovog unuka Mišu Pavlovića u ulozi glave porodice. Mišu ponovo tumači neodoljivi Nikola Kojo, kome je ovo bila jedna od prvih uloga u karijeri.

Od starih likova vraćaju se Boba (Vladimir Petrović), Elza (Vesna Čipčić) i Nataša (Gala Videnović). U filmu ćemo gledati izuzetnu glumačku podelu, koju čine Jovo Maksić, Mladen Sovilj, Srđan Timarov, Miona Marković, Slobodan Boda Ninković, Milena Predić, Tamara Radovanović, Ljiljana Stjepanović, Mina Nenadović, Katarina Veljović i mnogi drugi, kao i mladi Nikola Brun u ulozi Žike i Gavrilo Ivanković u ulozi Milana. Posebno se ističe Danijela Dimitrovska, poznata manekenka, koja tumači jednu od glavnih uloga, a specijalna gošća je i popularna Mahrina.

Povratak Žikine Dinastije Foto: Nemanja Miscevic

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon.

Nakom beogradske premijere, film “Povratak Žikine Dinastije” će se od 4. decembra naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

(Kurir.rs)

