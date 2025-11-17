Slušaj vest

Film "Hajduk u Beogradu" Milana Todorovića novi je bioskopski hit. Tokom prvog vikenda prikazivanja videlo ga je 30.000 ljudi. Nakon Beograda svečane premijere održane su i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu.

Premijera filma Hajduk u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

Nove glumačke zvezde su bez sumnje postali Todor Jovanović i Sofia Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Srca publike osvojili su Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja (naslednik velikog Konstantina Kostjukova i primabalerine Duške Dragičević), te mnogi drugi mladi glumci. Deo ove tople priče su i Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Ana Lečić, Srđan Timarov, Pavle Jerinić, Milena Predić, Peđa Bjelac i drugi. U filmu se pojavljuje i zvezda muzičke scene Mihajlo Veruović Vojaž, ali i Neno Belan, Žika iz grupe Zana i Kiki iz Pilota.

Gavrilo Ivanković
Gavrilo Ivanković Foto: GIRAFONSTUDIO/GIRAFONSTUDIO, Aleksandar Živaljević

"Hajduk u Beogradu" snimljen je prema istoimenom delu pisca Gradimira Stojkovića, romanu koji, otkad je napisan pre četrdeset godina, slovi za jednu od najčitanijih dečjih knjiga.

Hajduk Kostjukov foto Filip Olcan.jpeg
Hajduk foto NEMANJA MIŠČEVIĆ.jpg
Sloboda Mićalović sa ćerkama
Hajduk u Beogradu 2foto Filip Olcan.jpg

premijera Hajduk u Beogradu Izvor: Kurir