Film "Hajduk u Beogradu" Milana Todorovića novi je bioskopski hit. Tokom prvog vikenda prikazivanja videlo ga je 30.000 ljudi. Nakon Beograda svečane premijere održane su i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu.

Nove glumačke zvezde su bez sumnje postali Todor Jovanović i Sofia Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Srca publike osvojili su Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja (naslednik velikog Konstantina Kostjukova i primabalerine Duške Dragičević), te mnogi drugi mladi glumci. Deo ove tople priče su i Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Ana Lečić, Srđan Timarov, Pavle Jerinić, Milena Predić, Peđa Bjelac i drugi. U filmu se pojavljuje i zvezda muzičke scene Mihajlo Veruović Vojaž, ali i Neno Belan, Žika iz grupe Zana i Kiki iz Pilota.