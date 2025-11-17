Slušaj vest

Glumac Tihomir Tika Stanić izgradio je bogatu karijeru, ne samo glumeći u filmovima i serijama, već i u pozorištu. Često je u intervjuima koje je davao za domaće medije otvoreno govorio o svojim, takoreći, greškama iz prošlosti, a jednom prilikom obelodanio je i da je pio do 2 litra alkohola dnevno, želeći tim svojim iskustvom da proširi svest, pogotovo kod mladih ljudi, o štetnosti ove pogubne suspstance.

"Ja sam pio mnogo i neumereno. Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko videlo, jer kada je čovek mlad on podnese i razne druge tekobe, a ne samo alkohol. Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine, znači, ne pijem već 20 godina. Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoletan, trezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Ja pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i video sam nekoliko primera da mogu da utičem na ljude. Pričati o tome, utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol," rekao je glumac svojevremeno pa nastavio:

"Ja sam od ranog detinjstva pio. To je takvo okruženje, moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko. Mi kao društvo i kao narod, smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time.

Dve godine pošto sam prestao da pijem tek sam video neke benefite od toga. Imao sam ogromnu snagu, u tome što sam se u raznim situacijama hrabrio rečenicom "čekaj, ti si uspeo da prestaneš da piješ", da li je to čudo, jeste, pa ti možeš da radiš čuda. Ljudima bih posavetovao da slušaju decu. Ja sam toliko stvari naučio od dece," izjavio je Tika u intervjuu na televiziji "Una"

U emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji Stanić se dotakao i pijančenja na putovanjima:

- Kada smo bili u Meksiku sa pozorištem, igrali smo "Ženski orkestar". Bile su tu Olivera marković, Ružica Sokić, Seka Sablić, Ivana Žigon, Milica Milša, Žika Milenković, Zoran Cvijanović i ja. Ja sam tada strasno pio alkohol, imao sam pun ranac raznih vrsta tekile. Voleo sam da probam razna pića, značilo mi je. Pamtim i kada sam kao dete otišao prvi put u Belgiju i stajao ispred neke radnje gledajući različita pića. Mene su na tim putovanjima privlačila raznovrsna pića - rekao je on i dodao:

Godine 2008. godine, Tika je krenuo da se bavi produkcijom ali nažalost, kako je i sam rekao, još uvek isplaćuje zaostale dugove iz tog perioda.

"Još uvek se nisam rešio dugova. To je ogroman novac. Ja sam ostao dužan pola miliona evra. To je veliki splet okolnosti. Neki ljudi za koje sam mislio da će mi pomoći finansijski to nisu učinili, ne ljutim se ja ni na koga, bilo prošlo. Srećom sam još uvek aktivan i mogu da radim i vraćam te dugove. Vratio sam dobar deo, još 30 posto je ostalo. Pomislim nekad, da nisam bio toliko dužan, ne bih sada bio ovako popularan jer ne bih ovoliko radio," istakao je glumac u pomenutom intervjuu.

