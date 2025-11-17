Slušaj vest

Promocija knjige "Muzika sveta“, novinara Vladimira Đuričića, biće održana u Maloj dvorani Kolarčeve zadužbine (Studentski trg 5) u sredu, 19. novembra, sa početkom u 17.30 časova.

O knjizi, koju je objavio "Službeni glasnik" će, osim autora, govoriti Ranko Orlić, Vjera Mujović i Miodrag Mladenović.

Vjera Mujović
Glumica Vjera Mujović govoriće na promociji knjige Foto: Festival Muzetea promo

"Samo muzika ispuni prazninu kada Bog ćuti", poruka je ove knjige, u kojoj Đuričić piše o najvećim kompozitorima, pevačima, pesnicima i pesmama 20. veka, od Evrope, preko Latinske Amerike i Arabije do Irana, Kine i Japana.

Autor, dugogodišnji novinar i poznavalac kulturnih prilika u Srbiji, vodi čitaoca kroz bogat mozaik muzičkih tradicija i ličnosti koje su ostavile dubok trag u svetskoj umetničkoj baštini. Izdavač je Službeni glasnik. Ulaz na promociju je besplatan.

Ne propustiteKultura"Gavranov paradoks" otkriva nepoznate detalje o kralju Aleksandru i masonima: Predstavljena knjiga Lazara Jovanovića koji je danju inspektor, a noću pisac
DSC_9318 (5).jpg
KulturaMEŠA SELIMOVIĆ, MILOŠ CRNJANSKI, DANILO KIŠ I DOBRICA ĆOSIĆ... Razgovori i portreti Milivoja Pavlovića s velikanima naše kulture
milivoje-pavlovic--dragana-udovicic.jpg
KulturaDve nagrade za Službeni glasnik: Vesna Smiljanić Rangelov dobitnica priznanja "Neven" za popularnu nauku
Kroice
PolitikaKURTIJEVA POLITIKA ETNIČKOG ČIŠĆENJA: Kancelarija za KiM o zatvaranju "Službenog glasnika" u Severnoj Mitrovici
kim.jpg