Samo muzika ispuni prazninu kada Bog ćuti: Nova knjiga Vladimira Đuričića biće predstavljena na Kolarcu
Promocija knjige "Muzika sveta“, novinara Vladimira Đuričića, biće održana u Maloj dvorani Kolarčeve zadužbine (Studentski trg 5) u sredu, 19. novembra, sa početkom u 17.30 časova.
O knjizi, koju je objavio "Službeni glasnik" će, osim autora, govoriti Ranko Orlić, Vjera Mujović i Miodrag Mladenović.
"Samo muzika ispuni prazninu kada Bog ćuti", poruka je ove knjige, u kojoj Đuričić piše o najvećim kompozitorima, pevačima, pesnicima i pesmama 20. veka, od Evrope, preko Latinske Amerike i Arabije do Irana, Kine i Japana.
Autor, dugogodišnji novinar i poznavalac kulturnih prilika u Srbiji, vodi čitaoca kroz bogat mozaik muzičkih tradicija i ličnosti koje su ostavile dubok trag u svetskoj umetničkoj baštini. Izdavač je Službeni glasnik. Ulaz na promociju je besplatan.