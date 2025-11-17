Slušaj vest

Festival autorskog filma, koji će se održati od 21. do 28. novembra, donosi bogat prateći program koji obuhvata vodeće teme – od ekologije i održivih filmskih praksi, preko rodnih perspektiva u domaćoj kinematografiji, do međunarodne saradnje u oblasti filma i masterklasova autora. Kroz razgovore, projekcije, radionice i susrete, publika i filmski stvaraoci dobiće priliku da istraže ključna pitanja koja oblikuju današnji filmski pejzaž.

Filmski centar Srbije i MEDIA Desk Srbija organizuju razgovor „Ženski likovi u domaćim filmovima i serijama“ koji će se održati u ponedeljak, 24. novembra u 14 časova u prostoru Maršalov salon (mts Dvorana).

Animirati neizrecivo – o autorskoj animaciji u filmu Pepeo (2025)
Razgovor će otvoriti teme načina na koji su ženski likovi oblikovali predstave o slobodi, identitetu i moći, kao i koliko savremena domaća kinematografija uspeva da prevaziđe ustaljene stereotipe. Učesnici će, kroz analizu i diskusiju, razmatrati ko pripoveda naše priče i kako žene zauzimaju centralno mesto u njima. Filmski autori Uroš Tomić i Kosta Peševski, zajedno s rediteljkama, glumicama i scenaristkinjama, analiziraće prikaze ženskih likova uz isečke iz kultnih ostvarenja poput Petrijin venac, Lepota poroka, Nije lako sa muškarcima, Otvorena vrata i Crna svadba. Cilj programa je podsticanje kritičkog promišljanja kulture i veće zastupljenosti različitih glasova u domaćem filmu.

U utorak, 25. novembra u 14 časova (Maršalov salon, mts Dvorana) glavni animator hvaljenog dokumentarnog filma Pepeo (2025), Kote Kamačo (Kote Camacho), održaće masterklas Animirati neizrecivo – o autorskoj animaciji u filmu Pepeo (2025) koji pruža uvid u stvaralački proces u kojem se dokumentarna istina prepliće s poetskom animacijom.

Kamačo će govoriti o umetničkim i tehničkim postupcima kojima su vizualizovani sećanje, trauma i unutrašnji pejzaži oblikovani iskustvima Drugog svetskog rata. Program će pokazati kako su intimna i često neizgovorena svedočanstva pretočena u univerzalni vizuelni jezik, te kako animacija može da poveže istoriju, emociju i imaginaciju i približi ih publici širom sveta.

Kadar iz filma Biološki minimum
U četvrtak, 27. novembra u 14 časova, u sali 2 mts Dvorane, FAF u saradnji sa Akademskim filmskim centrom Doma kulture Studentski grad i platformom Green Art Incubator organizuje program „U fokusu: film, ekologija, održivost“, posvećen ekološkim temama i održivim praksama u savremenom filmu.

Program otvaraju kratkometražni dokumentarni filmovi nastali na radionici KINO-EKO, snimani na Staroj planini, Tari, u Malom Iđošu i Ovčarsko-kablarskoj klisuri, koje su realizovali studenti umetničkih i društvenih fakulteta. Nakon projekcija sledi panel o održivim filmskim praksama, uz učesnike Tijanu Mićanović (Green Art Incubator), Milana Milosaljevića i Duška Stanivuka (AFC).

U sklopu 31. FAF-a biće održani i deseti Francusko-srpski filmski susreti, od 26. do 28. novembra. Susrete organizuju Ambasada Republike Francuske i Francuski institut u Srbiji, MegaCom Film i Filmski centar Srbije. Ove godine, susreti će krunisati uspešnu filmsku saradnju Francuske i zemalja iz regiona kroz niz susreta i radionica, a u cilju podrške regionalnim filmskim projektima pri pronalaženju francuskih partnera i koproducenata. Tokom trajanja Francusko-srpskih filmskih susreta, filmski akteri i producenti iz zemalja Zapadnog Balkana imaće priliku da predstave svoje projekte u različitim fazama razvoja delegaciji francuskih producenata koji će boraviti u Beogradu.

Film Jedan običan incident
I ove godine, u saradnji sa Radio Aparatom, pre i tokom festivala publika će imati priliku da čuje šta o svojim ostvarenjima imaju da kažu autori filmova iz programa ovogodišnjeg FAF-a. U okviru radijskog serijala Autori u etru, sa gostima festivala razgovaraćemo o temama koje ih okupiraju u umetničkom radu, njihovom filmskom putu i svemu drugom što ne staje u jedan Q&A.

31. Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Ulaznice za filmove mogu se nabaviti na blagajnama bioskopa, i preko sajta mts Dvorane.

Program 31. FAF-a je dostupan na sajtu i društvenim mrežama festivala.

